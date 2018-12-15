هذا الموضوع تحديث تطبيق Play Games يجلب للمستخدمين الثيم المظلم ظهر على التقنية بلا حدود.
أطلقت شركة جوجل التحديث v5.14 من تطبيق Play Games الذي تقدم من خلاله بعض المميزات الجديدة للمستخدمين، والتي من أهمها الثيم المظلم في واجهة التطبيق.
تستمر شركة جوجل في دفع خاصية الثيم المظلم للخدمات والتطبيقات الخاصة بالشركة، حيث تقدم هذه الميزة اليوم في تحديث جديد لتطبيق Play Games، التي تتوفر الآن في إعدادات التطبيق.
كما يأتي تحديث Play Games 5.14 أيضاً بميزة الإختصارات الجديدة في واجهة اللانشر، التي تتيح للمستخدم إطلاق أخر الألعاب التي أستخدمت، إلى جانب إختصار لتثبيت الألعاب بشكل سريع، أيضاً سيكون للمستخدم الآن إختيار جديد لتقسيم إنجازات المستخدم في الألعاب.
أيضاً من بين المميزات الجديدة الرموز المتحركة للألعاب المدمجة الذي يظهر عند التمرير في مكتبة الألعاب، كما يمكن للمستخدم الضغط المطول على رمز Play لإضافة الألعاب بشكل سريع.
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هذا الموضوع تحديث تطبيق Play Games يجلب للمستخدمين الثيم المظلم ظهر على التقنية بلا حدود.
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