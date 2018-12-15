دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تشير إلى ألوان حصرية لهاتف Galaxy S10 Lite المرتقب ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات عن الألوان التي تنطلق بها إصدارات سلسة Galaxy S10، والتي تؤكد على ألوان حصرية للإصدار الأقل تكلفة Galaxy S10 Lite.

تستعد شركة سامسونج للسير على خطى ابل العام المقبل، في إطلاق إصدار أقل تكلفة من سلسة Galaxy S10 على غرار هاتف iPhone XR الذي قدم من ابل هذ العام.

وقد إستعرضت تسريبات جديدة الألوان المتوقعة لسلسة Galaxy S10 العام المقبل، حيث ينطلق هاتف Galaxy S10 Lite أيضاً بألوان حصرية من بين الإصدارات الثلاثة، وهي أيضاً أحد السمات الرئيسية التي أطلقت بها ابل هاتف iPhone XR الذي جاء بألوان مميزة عن الإصدارات الأعلى.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات أن تقدم سامسونج هاتف Galaxy S10 Lite مع ألوان الأصفر، والأبيض، الأسود، الأخضر، إلى جانب الأزرق.

أيضاً تقدم سامسونج هاتفي Galaxy S10 وGalaxy S10 بلس بكلاً من ألوان الأبيض، الأسود، الأزرق إلى جانب اللون الأخضر، كما تقدم سامسونج الإصدار المميز بتصميم سيراميك من هاتف S10 باللون الأسود فقط، كما تشير التوقعات إلى أن بعض من هذه الألوان تأتي بتصميم متدرج.

وفي توقعات أخرى أشير إلى أن نموذج هاتف S10 المميز بتصميم من السيراميك هو إصدار الشركة الذي يدعم شبكات الجيل الخامس، والذي يأتي بعدد 6 كاميرات، لذا نترقب الإطلاق الرسمي لسلسة Galaxy S10 التي تنطلق في الربع الأول من عام 2019، لنشهد الجديد في إصدارات العملاق الكوري.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تشير إلى ألوان حصرية لهاتف Galaxy S10 Lite المرتقب ظهر على التقنية بلا حدود.