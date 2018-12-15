عريقات لـ "سبوتنيك": روسيا تسعى للمصالحة وعودة حركة حماس للشرعية

وقال عريقات في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى الدوحة، "هناك اتصالات بين هنية وروسيا من زمن، وموسكو تحاول صنع المصالحة بين الجانبين على أساس اتفاق القاهرة".

وتابع عريقات، "هذا موقف معروف من روسيا، فهي تطالب حماس في كل مرة تجري اللقاءات بين الجانبين بإنهاء الانقلاب، والعودة للشرعية الفلسطينية، وصناديق الاقتراع، واتفاق القاهرة الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2017".