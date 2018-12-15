استشهاد فلسطيني وإصابة واعتقال العشرات في الضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا استشهد، اليوم الجمعة، بعد إصابته بالرصاص الحي في البطن خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريح أرسلته لـ"العين الإخبارية"، أن الفلسطيني نقل إلى مستشفى في رام الله وهو في حالة حرجة قبل الإعلان عن استشهاده.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 100 فلسطيني وأصابت العشرات من الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، التي تشهد منذ أيام حالة من التوتر الشديد.

وبالمقابل، فقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة بعد أن قام فلسطيني بطعنه بسكين وإلقاء حجر على رأسه قرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

ودفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الماضية، المزيد من قواتها إلى أنحاء الضفة الغربية استعدادا لقمع مسيرات فلسطينية.

ومع انتهاء صلاة الجمعة، اليوم، انطلق عشرات الفلسطينيين في مسيرات إلى الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وتركزت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظات نابلس ورام الله وقلقيلية في الضفة الغربية، فيما تجددت المواجهات قرب حدود قطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن العشرات من الفلسطينيين أصيبوا في لمواجهات.

وأشار في هذا الصدد إلى إصابة 24 فلسطينيا في محافظة نابلس، شمالي الضفة الغربية، بالرصاص الحي والمطاط واستنشاق الغاز المسيل للدموع.

ولفت إلى إصابة 25 فلسطينيا في مناطق مختلفة في محافظة رام الله، وسط الضفة الغربية.

كما ذكر أن 4 فلسطينيين أصيبوا في قلقيلية في شمالي الضفة الغربية.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى إصابة العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة.

إلى ذلك قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ فجر أمس الخميس حتى فجر اليوم الجمعة أكثر من (100) مواطن من غالبية محافظات الضفة الغربية، وسط اعتداءات على المواطنين وترهيب للأطفال وتفتيش وتخريب للمنازل.

وقال في تصريح أرسله لـ"العين الإخبارية": "شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية طالت (46) مواطناً على الأقل، بينهم سيدة ونائبان في المجلس التشريعي الفلسطيني وصحفي".