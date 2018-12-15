شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا: سنواصل قصف مواقع حزب العمال بالعراق والان مع التفاصيل

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، إن تركيا ستواصل ضرب حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، بعد يوم من تقديم بغداد شكوى رسمية من أن الضربات الجوية التركية المتكررة تنتهك سيادتها وتعرض المدنيين للخطر.

وكان الجيش التركي قد أعلن، أمس الجمعة، أنه قتل 8 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني؛ مما دفع السلطات العراقية لاستدعاء السفير التركي.

وتقصف تركيا على نحو متكرر قواعد الحزب عبر حدودها الجنوبية، وتقول إن المقاتلين يستخدمون المناطق النائية والجبلية في شمال العراق قاعدة لتنفيذ هجمات داخل تركيا، حيث يشن الحزب المحظور حملة تمرد مسلحة منذ الثمانينيات.

وهدد الرئيس رجب طيب أردوغان، هذا العام، بتنفيذ هجوم بري في شمال العراق. وأعلن الأسبوع الماضي عن عملية وشيكة تستهدف المقاتلين الأكراد في سوريا.

وتسيطر وحدات حماية الشعب الكردية، التي تدعمها الولايات المتحدة وتقاتل تنظيم داعش المتشدد في سوريا، على الحدود الشمالية الشرقية لسوريا مع تركيا. وتقول أنقرة إنها امتداد لحزب العمال الكردستاني، وتمثل خطرًا مباشرًا عليها.

وقال حامي أقصوي المتحدث باسم وزارة الخارجية: “أنشطة منظمة حزب العمال الكردستاني في أراضي العراق وسوريا أصبحت قضية أمن قومي لتركيا”.