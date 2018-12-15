دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الآن خدمة Apple Music تدعم مكبرات Echo الصوتية ظهر على التقنية بلا حدود.

تدعم الآن رسمياً خدمة Apple Music مكبرات امازون الصوتية Echo، حيث بدأ بالفعل تمكين الخدمة على تطبيق Alexa قبل الموعد الرسمي لدفع الخدمة في 17 من ديسمبر.

حددت شركة ابل خلال الفترة الماضية يوم 17 من ديسمبر لدفع خدمة Apple Music لأجهزة المكبرات الصوتية الخاصة بشركة أمازون Echo، إلا أن الشركة بدأت بالفعل قبل الموعد المحدد في دفع الخدمة للمستخدمين.

ومن المقرر أن تتوفر الخدمة الآن على تطبيق Alexa لكلاً من منصة iOS والأندوريد، من بين خدمات بث الموسيقى الأخرى التي تدعمها بالفعل أجهزة Echo والتي من بينها Spotify، و Pandora إلى جانب iHeartRadio.

أيضاً يتم تمكين الخدمة مباشرة عقب الإقتران بحساب المستخدم في Apple Music عبر تطبيق Alexa، ومن ثم يمكن للمستخدم إختيار خدمة البث المفضلة لتشغيل الموسيقى على مكبرات أمازون الصوتية.

كما يمكن الآن للمستخدمين المشتركين في خدمة Apple Music إلقاء الأوامر الصوتية على مساعد Alexa الإفتراضي لبث الأغاني وقائمة التشغيل المفضلة للمستخدم، أو بث مكتبة الأغاني كاملة في الخدمة، أو تشغيل الأغاني التي يتم بثها في الوقت الحالي على الخدمة، أو محطات الراديو.

يذكر أن دعم خدمة Apple Music على تطبيق Alexa يقتصر فقط على أجهزة مكبرات Echo الصوتية في الوقت الحالي، لذا لن يدعم التطبيق مكبرات الشركات الأخرى التي تعمل من خلال تطبيق Alexa.

المصدر

هذا الموضوع الآن خدمة Apple Music تدعم مكبرات Echo الصوتية ظهر على التقنية بلا حدود.