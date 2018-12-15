شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كيف ظهرت شوارع مدينة الرياضة بعد انتهاء موجة الأمطار الغزيرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت العاصمة السعودية الرياض، تساقط الأمطار، صباح اليوم السبت، وسادت أجواء شتوية، وهطلت الأمطار بغزارة على العاصمة السعودية.

هطول الأمطار ووصول الشتاء، حاز على اهتمام رواد موقع تويتر الذين دشنوا عدة هاشتاجات اجتاحت الترند السعودى اليوم السبت، للتغريد بصور وفيديوهات ترصد تساقط الأمطار، ومنظر السماء البديع، معربين عن سعادتهم الشديدة بشكل الشوارع التى غسلتها مياه الأمطار ومنظر السماء الملبدة بالغيوم.



أمطار الرياض

"أمطار الرياض"، "صوت المطر" هاشتاجان، للتغريد عن الأمطار التى غسلت وأضافت جمالا للعاصمة السعودية، وأصبح تدشين هاشتاج تقليد رسمى كلما تساقطت الأمطار، واحتل مركزا متقدما فى الترند السعودى، وبين الأكثر تداولا.



الأجواء فى الرياض

وغرد رواد تويتر بصور وفيديوهات ترصد شكل شوارع المدينة بعد سقوط الأمطار، والتى أضافت لها جمالا فوق جمالها، وظهرت المدينة بشكل ساحر برغم سقوط الأمطار.



الأمطار

وغرد أحد المدونين: "أمطار خير وبركة يارب"، وغرد مدون آخر: "صباح المطر صباح الأجواء الجميلة صباح النفسيات الحلوة صباح الرياض مع الأمطار غير"، وقال مدون آخر :" شعور اللي ودي اضم شوارع الرياض وهي رطبة".



الأمطار فى الرياض



الرياض أمس