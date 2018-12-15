شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تعلن عودة 5703 لاجئًا سوريًا إلى بلادهم منذ منتصف أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، عودة 5703 سوريين مسجلبن لدى الأردن كلاجئين إلى بلادهم ، منذ إعادة فتح المعبر الحدودى بين البلدين منتصف أكتوبر الماضي. وقالت فى الوزارة فى تصريح صحفي، إنه خلال هذه الفترة غادر الأردن عبر المعبر الحدودى مع سوريا 28774 مواطنا سوريا لا يحمل صفة لاجئ ، بينما بلغ عدد السوريين الذين دخلوا الأردن14741 شخصا. وبحسب أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد بلغ اجمالى عدد اللاجئين السوريين المسجلين فى الأردن 666596.

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