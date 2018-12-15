منذ فتح المعبر الحدودي.. عودة 5 آلاف و703 لاجئين سوريين بالأردن

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن الأردن، أن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا لبلادهم، منذ فتح معبر الحدودي" target="_blank">المعبر الحدودي بين البلدين، منتصف أكتوبر الماضي، بلغ 5 آلاف و703 لاجئين، حتى مساء الخميس.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، على لسان مصدر رسمي، لم تسمه.

وأضاف المصدر، أنه خلال هذه الفترة غادر المملكة عبر معبر (جابر - نصيب)، "28 ألف و774 مواطنا سوريا لا يحمل صفة لاجئ، بينما بلغ عدد السوريين الذين دخلوا الأردن 14 ألف و741 شخصا".

ويأتي تصريح المصدر الأردني بعد يومين من آخر لممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، ستيفانو سيفير، قال فيه إن من عادوا حتى الأول من ديسمبر/كانون أول الجاري، هم 3 آلاف و852 لاجئا سوريا.

وشكك "سيفير"، في دقة تقارير تحدثت عن عودة 30 ألف سوري من الأردن إلى بلادهم منذ فتح المعبر، وقال إن الأرقام التي يتم تداولها مبالغ فيها.

ولفت إلى أن هناك العديد من السوريين غير المسجلين لدى المفوضية، وهذا هو السبب الرئيسي لفروق الأرقام المعلنة.

وأعلن مسؤول بوزارة الداخلية الأردنية، قبل أيام، أن 28 ألف سوري غادروا المملكة خلال 50 يومًا منذ إعادة فتح الحدود مع سوريا.

جدير بالذكر أن معبر الحدودي" target="_blank">المعبر الحدودي الرئيسي بين الأردن وسوريا (جابر- نصيب)، جرى فتحه منتصف أكتوبر الماضي، بعد إغلاق دام 3 سنوات.

ويعد الأردن من أكثر الدول تأثرا بما تشهده جارته الشمالية، حيث يستضيف على أرضه نحو 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم يحملون صفة "لاجئ"، فيما دخل الباقون قبل بدء الثورة بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.