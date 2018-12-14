حملات ضد تجار العملة بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جددت السلطات الأمنية حملاتها المكثفة ضد تجار العملة بوسط العاصمة السودانية، وألقت القبض على عدد كبير منهم.

وأغلق تجار عملة هواتفهم، تجنباً لأي اتصالات من قبل المتعاملين معهم، وذلك تفادياً للاشتباه بهم.

وقال متعاملون مع الأسواق الموازية، اليوم الجمعة، إن السلطات الأمنية جددت حملتها تجاه التجار منذ مساء الأربعاء الماضي.

وأشاروا إلى توقف التعاملات مع التجار في حركتي البيع والشراء تزامناً مع نشاط السلطات الأمنية.

في ذات الوقت، كشف تجار تحدثوا أن انخفاض أسعار شراء العملات الأجنبية نتيجة قلة الطلب عليها.

وأوضحوا أن أسعار شراء الدرهم الإماراتي بلغت عبر الشيكات المصرفية 22 جنيهاً مقابل 22.400 يوم الأربعاء الماضي.

في غضون ذلك احتفظت آلية صناع السوق بسعر شراء الدولار عند 47.5 جنيهاً في تداولات اليوم ( الجمعة) بالمصارف التجارية والصرافات.

وفي شهر أكتوبر الماضي شكلت الحكومة السودانية آلية جديدة مُستقلة لتحديد سعر صرف الجنيه السوداني أمام العُملات الأجنبية تتكوّن من مُديري مصارف وصرافات وخبراء اقتصاديين تتخذ من اتحاد المصارف مقراً لها لإدارة عملها وتَحديد سِعر الصرف يومياً بحسب العَرض والطلب في سوق النقد الأجنبي.

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