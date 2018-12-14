شكرا لقرائتكم خبر عن موجز "السعودية 365".. فضح محاولة "أردوغان" للإضرار بولي العهد والان مع التفاصيل

خلال الساعات الماضية، شهدت المملكة العربية السعودية عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

السعودية ترحب بـ"اتفاق استوكهولم" بين الشرعية اليمنية والحوثيين

عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية اليوم الجمعة، عن ترحيب المملكة بما تم التوصل إليه من اتفاق في السويد بين وفد الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية الشقيقة والوفد الحوثي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر قوله إن «المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ملتزمة بالوصول إلى الحل السياسي في اليمن بما يضمن أمنه واستقراره وسلامة أراضيه».

وأضاف المصدر أن السعودية «تثمن دور الحكومة الشرعية للتوصل إلى هذا الاتفاق كما تثمن لمملكة السويد استضافتها للمفاوضات».

وتابع أن «على الحوثيين تغليب مصلحة الشعب اليمني بالوصول إلى حل سياسي شامل بناءً على قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وهو ما سعت إليه المملكة ودول التحالف، وما تزال تعتبره الحل الذي سيعبر باليمن الشقيق نحو الاستقرار والنماء».

وشدّد المصدر على أن «تسليم ميناء الحديدة يعتبر خطوة مهمة للمساعدة في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق وإيصال المساعدات إلى مستحقيها».

أردوغان يفضح نيته المبيته للإضرار بالأمير محمد بن سلمان باستغلال خاشقجي

كشف خطاب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن نيته المبيته في الإضرار بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن طريق استغلال قضية مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي على الأراضي التركية.

واعتبر المحللون، أن أردوغان أكثر رئيس في العالم حاليًا سجن الصحفيين وأودى بحياة كثير من الضحايا في حملته على الأكراد، لا يهمه من قضية خاشقجي إلا تقويض صورة بن سلمان، الذي رأى في نهجه تهديدًا لنفوذ تركيا وحلفائها من “الإخوان المسلمين” في المنطقة.

أردوغان ألمح اليوم، في خطاب موجه لأنصاره إلى أن مساعيه ضد ولي العهد السعودي نجحت، قائلًا: "تابعنا ما جرى بالأمس (عن قضية خاشقجي) في مجلس الشيوخ الأمريكي، والأمر لن يتوقف على ذلك بل سيتواصل ويتطور، لأننا أمددنا الأمريكيين وجهاز استخباراتهم بكل المعلومات”.

وأضاف قائلًا: "التسجيلات الصوتية تكشف عن أشخاص مقربين من ولي العهد السعودي ضمن الفريق القادم إلى إسطنبول، ولعبوا دورًا فاعلًا في الجريمة”، لكن أردوغان اعترف كذلك ضمنيًا بأنه معزول في موقفه ضد محمد بن سلمان، قائلًا: "للأسف، بعض الأوساط والدول في العالم الإسلامي لم تتحدث عن الحق والحقيقة في إطار العدل"، بخصوص قضية مقتل خاشقجي على حد زعمه.

وتابع: "تركيا تقوم وحدها تقريبًا بمتابعة جريمة مقتل خاشقجي".

الإسكان: نستهدف 12 ألف عقد تمويل عقاري شهرياً

كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، أنه يتم إبرام 8 آلاف عقد تمويل عقاري شهرياً؛ بهدف الوصول إلى 12 ألفاً في الشهر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه بدأ العمل على تخفيض تكلفة الفائدة للتمويل العقاري عبر مراجعة بعض السياسات النقدية التي تجعل تكلفة المال مرتفعة عبر تقليل المخاطر من خلال صناديق ضمان معينة.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الإسكان العربي الخامس، الذي انعقد أخيراً بمملكة البحرين، تحت عنوان: “دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي”، بمشاركة وزراء الإسكان العرب ومستثمرين ومختصين من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وأوضح الوزير الحقيل في كلمته أن التمويل يمثل أحد العناصر الرئيسة في قطاع الإسكان ومحركاً أساسياً في تنميته، مبيناً أن المملكة شهدت تطوراً واضحاً في هذا القطاع.

وبيّن أن المملكة عملت على تنفيذ 4 محاور من أجل تطوير القطاع العقاري والتمويلي هي: تمكين المواطن من الحصول على التمويل بغضّ النظر عن نوع عمله أو مكان إقامته، وتنويع المنتجات التمويلية العقارية التي تقدم للمواطن، رفع القدرة التمويلية للمواطن من خلال برامج الدعم المقدمة إليه وعبر خفض الفوائد المقدمة، وزيادة السيولة للتمويل العقاري من خلال تخفيض التكلفة على المدى الطويل.

باكستان تتلقى الدفعة الثانية من حزمة المساعدات السعودية

تلقت باكستان، اليوم الجمعة، الدفعة الثانية من البليون دولار من خز الإنقاذ السعودية.

صحيفة Business Recrder، أوردت في هذا السياق تقريرا، نقلت فيه عن مسؤول من بنك الدولة الباكستاني أن البنك قد تلقى المبلغ.

وبهذا القسط الثاني، تبلغ احتياطيات باكستان من العملات الأجنبية الآن 9.24 مليار.

وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فإن البلاد سوف تتلقى الدفعة الثالثة من المملكة في العام المقبل في يناير.

وفي 19 نوفمبر، تلقت البلاد الدفعة الأولى من المملكة العربية السعودية، في زيارته الرسمية للمملكة، كان رئيس الوزراء عمران قد وعد بتقديم صفقة بقيمة 6 مليارات دولار من قبل السعودية بما في ذلك تسهيلات مدفوعة للسداد لمدة عام واحد لاستيراد النفط.

بأيادٍ سعودية.. تصميم روبوت "هُمام" لكشف الألغام

تحتوي مشاريع التخرج بكلية الهندسة بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، كل عام على تصميمات واختراعات عبقرية من الطلاب، ولكن جاء هذا العام بتصميم مبتكر من عدد من الطلاب لـ”روبوت” لكشف الألغام الأرضية.

وأطلق الطلاب على الروبوت اسم "هُمام"؛ ليشيد رئيس قسم الهندسة الكهربائية المشرف على مشروع الطلاب، الدكتور محمد القرني، القرني بالمشروع الذي قدمه الطلاب خلال معرض مشاريع التخرج بالجامعة، وبدعم إدارة الجامعة وعميد كلية الهندسة المستمر للطلاب لإبراز إمكانياتهم ومواهبهم.

وفي السياق نفسه، أوضح "القرني"، أن الروبوت "همُام" يعمل بالطاقة الشمسية، وهو قادر على على كشف الألغام وإرسال بيانات وإحداثيات مواقعها لتتم إزالتها.