شكرا لقرائتكم خبر عن رؤية سعودية.. كيف ترى المملكة إتفاق الحديدة؟ (تقرير) والان مع التفاصيل

في الساعات الأخيرة، توصلت الحكومة اليمنية و الحوثيين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى مدينة الحديدة غرب البلاد والإنسحاب منها، وذلك على خلفية مشاورات السويد.

وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية في السويد، وتعد هذه المحادثات فرصة قائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.

وفي أول رد من السعودية على الاتفاق، قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، عبر صفحته على "تويتر": "أثمرت جهود التحالف الداعم للشرعية في اليمن إلى إرغام الحوثيين بالجلوس على الطاولة مع الحكومة اليمنية في مشاورات السويد. وأضاف "تم التوصل إلى اتفاقات برعاية الأمم المتحدة تهدف إلى معالجة الوضع الإنساني من خلال الانسحاب من مدينة وميناء الحديدة، وكذلك تعز وإطلاق آلاف المحتجزين والأسرى".

وفي تدوينة آخرى، قال السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، اليوم الخميس، أن جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أثمرت إلى إرغام الحوثيين بالجلوس إلى الطاولة مع الحكومة اليمنية في مشاورات السويد.

وتابع السفير السعودي لدى اليمن قائلا: "إنه تم التوصل إلى اتفاقات برعاية الأمم المتحدة تهدف إلى معالجة الوضع الإنساني من خلال الانسحاب من مدينة وميناء الحديدة، وكذلك تعز وإطلاق آلاف المحتجزين والأسرى".

و أعرب السفير السعودي في واشنطن الأمير خالد بن سلمان، عن ترحيب السعودية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في المفاوضات اليمنية بالسويد حول مدينة الحديدة ومينائها، مشيدا بجهود المبعوث الأممي في الوصول لهذا الاتفاق.

واعتبر الأمير خالد بن سلمان، في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية ـ أن اتفاق الحديدة يساهم في تعزيز وصول المساعدات لليمنيين، وهو خطوة هامة نحو استعادة اليمن لسيادته واستقلاله، مضيفا أنها خطوة هامة نحو استعادة الشعب اليمني سيادته واستقلاله وتساهم في تعزيز وصول المساعدات الإغاثية إلى الشعب اليمني الشقيق.

وأكد السفير السعودي أن الحكومة الشرعية وافقت على مقترح المبعوث الأممي السابق تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة، وهو ما استمر الحوثيون في رفضه، وما كانت هذه الموافقة لتتم اليوم لولا استمرار الضغط العسكري من قبل الحكومة اليمنية والتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن.

وأضاف " لقد تشكل تحالف دعم الشرعية لحماية الشعب اليمني ودعم حكومته الشرعية ولإنهاء الحرب والانقلاب والأزمة الإنسانية التي تسببت فيها ميليشيات الحوثي بدعم وتوجيه من إيران، والتحالف ماض في تحقيق هذه الأهداف".

وتابع أن المملكة العربية السعودية والإمارات هم أكبر المساهمين في خطة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، مشددا على أن التحالف عمل منذ اليوم الأول لإغاثة اليمنيين عبر عدة مبادرات وسيستمر في الالتزام بدعمهم وإعادة إعمار بلدهم.

وأكد السفير السعودي أن الاتفاق يشكل خطوة كبيرة نحو إعادة الأمن لليمن والمنطقة، بما في ذلك أمن البحر الأحمر، الممر الحيوي للتجارة الدولية، معربا عن تمنياته بأن يعمل الحوثيون من أجل اليمن ويقبل بسلام شامل مبني على المرجعيات الثلاث.