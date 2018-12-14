دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تعرفوا على أكثر 5 أغاني بحث السعوديون عنها في 2018 أعلن محرك البحث الشهير جوجل النتائج التي بحث عنها السعوديون خلال العام الجاري 2018 عبره في جميع المجالات. اقرأ أيضًا: وفاة آخر رجل شارك في توحيد السعودية.. تعرفوا على قصته وفي فئة الأغاني جاءت أكثر 5 أغان بحث عنها السعوديون كالتالي: "زلزلة"، "قافل"، "تعال أشبعك حب"، "موتن قهر" والأغنية المصرية الشعبية "العب يلا". اقرأ أيضًا: هذه المدينة السعودية هي عاصمة السياحة العربية في 2019 وكذلك أشار محرك البحث جوجل إلى أن مسلسل "كلام أصفر" احتل المركز الأول، في فئة أكثر المسلسلات بحثًا خلال عام 2018، بينما جاء اسم عائلة فيحان الأكثر بحثا في فئة الشخصيات العامة دون وجود منافس لها.المزيد: طريقة عمل مكبوس السمك السعودية بالفيديو بالصور.. السعودية تصنِّع أولى طائراتها بدون طيار بإمكانات مذهلة فيديو وصور طفل هولندي يستعيد نظره في السعودية بعد فشل أطباء أوروبا فيديو مرعب أثناء عاصفة المدار في السعودية تم نشر هذا المقال على موقع القيادي

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