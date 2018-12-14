شهاب محمد - الخرطوم - تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم ستراسبورغ

الخليج 365:

وصف تنظيم “داعش” الإرهابي، اليوم الجمعة، مواطن ستراسبورغ، الذي قام بالاعتداء على المارة يوم الثلاثاء الماضي “بالجندي”، وتحمل مسؤولية الهجوم.

موسكو — سبوتنيك. وبحسب وكالة “فرانس برس”، نقلا عن موارد الإنترنت للإرهابيين، أن تنظيم “داعش” الإرهابي يعلن مسؤوليته عن هجوم ستراسبورغ، ويصف المنفذ بالجندي.

وكان وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، عن مقتل منفذ اعتداء ستراسبورغ شريف شكاط بعد مضي حوالي 48 ساعة على تنفيذه للاعتداء.

وقد أطلق شريف شكاط، ليل الثلاثاء الماضي، النار على المارة في حي نودورف في ستراسبورغ صارخا بعبارة “الله أكبر” قبل أن يلوذ بالفرار بعد اشتباك مع الشرطة والجيش.

وأدى الاعتداء الإرهابي لمقتل 3 أشخاص وجرح 13 آخرين بعضهم بحال الخطر.

سبوتنيك