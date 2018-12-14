شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة وكيلة وزارة التعليم «هيا العواد» للتقاعد نظاماً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قررت وزارة التعليم، إحالة الأستاذة هيا بنت عبدالعزيز العواد، وكيل الوزارة للتعليم الموازي للتقاعد نظاماً. وأوضحت وزارة التعليم، في قرار لوكيل الوزارة للموارد البشرية، أن ذلك يبدأ اعتباراً من 1440/7/1هـ المقبل.

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