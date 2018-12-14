شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة صادمة.. «صرصور» داخل وجبة غداء بالعرضيات (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - سعيد الحارثي:

في واقعة صادمة شهدتها اليوم محافظة العرضيات، فوجئ مواطن بوجود «صرصور» داخل وجبة غداء اشتراها من أحد مطاعم العرضية الشمالية.

وفي تصريحات خاصة لـ “الخليج 365” كشف المواطن علوان محمد المنتشري عن ملابسات الواقعة، لافتاً إلى أنه اشترى وجبة غداء لأهله من أحد المطاعم بالعرضية الشمالية، وبعد توجهه لمنزله وأثناء فتحة للوجبة فوجئ بوجود “صرصور” داخل الوجبة.

وطالب المنتشري باتخاذ إجراء سريع ضد المطعم وإيقاع العقوبة عليه وتكثيف الجولات الرقابية من قبل بلدية العرضية الشمالية على المطاعم وما يحدث داخلها مهما كانت سمعتها؛ لما في ذلك من تأثيرات سلبية على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.