«الزعيم» يضع خطة مباراة الترجي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ما حدث في لقاء العين وويلينغتون، ب«الملحمة التاريخية»، بعدما استطاع «الزعيم» قلب تأخره من 0-3 إلى تعادل 3-3، ثم الفوز بركلات الترجيح، في مباراة كان بطلها حارس المرمى خالد عيسى، الذي تصدى لركلتي ترجيح.

وخرجت جماهير الأمة العيناوية، وهي في قمة السعادة بزعيمها الذي حقق «ريمونتادا» تاريخية، لم تشهدها بطولة مونديال الأندية منذ انطلاقها، مما سيعطي العين فرصة اللعب في ربع النهائي مع بطل إفريقيا، فريق الترجي التونسي غداً، في استاد هزاع بن زايد، مع دعوات جماهيرية ليكون «تحفة الملاعب» السبت ممتلئاً عن آخره، لكتابة قصة جديدة من الإبداع.

ويضع العين اليوم خطة مواجهة الترجي في تدريبه الرئيسي.