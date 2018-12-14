شكرا لقرائتكم خبر عن مشاورات السويد.. خطوة أولى لاستقرار اليمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت الأطراف اليمنية، أمس الخميس، اختراقاً كبيراً ووضعت لبنة أولى باتجاه إنهاء الأزمة التي بدأت بانقلاب الحوثيين على الشرعية قبل أكثر من أربعة أعوام، وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس توصل الأطراف اليمنية إلى اتفاقيات مهمة، منها اتفاق بشأن الحديدة ومينائها، يقضي بانسحاب الحوثيين منها خلال 14 يوما، وآخر بشأن تعز يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية، فيما رحبت الإمارات والسعودية بالتوصل إلى اتفاقيات، وأكدتا أن هذا الانتصار جاء بفعل جهود التحالف العربي وقوات الشرعية اليمنية والضغط العسكري. وقال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن الضغط العسكري المتمثل بتواجد 5000 جندي إماراتي مع القوات اليمنية واستعدادهم لتحرير ميناء الحديدة في أقرب وقت شكل الضغط المطلوب على الحوثيين وأجبرهم على التعامل بواقعية والقبول بالحل السياسي. وأضاف أن ما حدث في السويد مهم لكن يظل مجرد خطوة أولى بينما من المهم أن يكون الحل السياسي في اليمن مستداماً ويضمن استقراراً على المدى الطويل.

وأضاف قرقاش في حديث ل «سكاي نيوز» أن التزام السعودية والإمارات تجاه اليمن التزام تاريخي وليس ظرفياً، وما حدث في السويد مهم لكن يجب أن يتبعه عمل سياسي ومشاورات جديدة. وأكد قرقاش أن الحوثيين أدركوا أن الضغط العسكري على الحديدة سيحررها إذا لم يقبلوا التسوية وأن التطور الحاصل اختراق مهم يجب البناء عليه، في حين أكد الأمير خالد بن سلمان، سفير السعودية في واشنطن، أن نتائج مشاورات السويد، تشكل خطوة كبيرة نحو إعادة الأمن لليمن والمنطقة، معرباً عن أمله في أن يترك الحوثي العمل من أجل إيران وأن يعمل من أجل اليمن ويقبل بسلام شامل مبني على المرجعيات الثلاث.