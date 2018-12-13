شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطلق مبادرة "اللغة العربية أهم لغات العالم" والان مع التفاصيل

بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، تتولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً خاصاً باللغة العربية، وترسيخ مكانتها الرفيعة بين لغات العالم، باعتبارها أداة رئيسية لتعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة، وظهر ذلك جلياً في إطلاق العديد من المبادرات لحمايتها.

حيث أقام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ميثاقاً للغة العربية عام 2012، انطلاقاً من "رؤية الإمارات 2021"، التي تهدف إلى جعل الإمارات مركزاً للامتياز في اللغة العربية، إضافة إلى عدد من المبادرات الأخرى، من بينها تأسيس مجلس استشاري برئاسة وزير الثقافة، لتطبيق مبادئ الميثاق، وإنشاء كلية للترجمة ومعهد لتعليم العربية لغير الناطقين بها، فضلا عن مبادرة إلكترونية لتعزيز المحتوى العربي على شبكة الإنترنت.

ميثاق اللغة العربية

ويعد الميثاق مرجعاً لجميع السياسات والقوانين المتعلقة بحماية اللغة العربية وتعزيز استخدامها في الحياة العامة، مثل استخدام اللغة العربية في الحياة اليومية، التي تتضمن المعاملات الحكومية واستخدام اللغة العربية في البرامج والمواد الإعلامية، إضافة إلى استخدامها في المناهج الدراسية، إذ استمد الميثاق مواده من كون اللغة العربية من أهم عناصر الهوية الإسلامية العربية لدولة الإمارات، واللبنة الأساسية للهوية الوطنية.

اللغة العربية في التعليم

اشتمل الميثاق على 13 مادة أساسية تضمنت المبادئ الأساسية لتفعيل اللغة العربية في مختلف القطاعات، مثل استخدامها في إصدار مختلف القوانين والاتفاقيات والأنظمة، وأن تكون لغة التخاطب بين مختلف الجهات الرسمية، وأن تكون عنصرا أساسيا في عملية التعليم، إذ أوجب الميثاق على وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها أن تبذل قصارى جهدها لتطوير أساليب تعليم اللغة العربية في المدارس الحكومية؛ لتمكين الطلاب الناطقين باللغة العربية، فضلا عن تشجيع تعليم اللغة لغير الناطقين بالعربية في مختلف المراكز والجامعات.

استخدام اللغة في المحتوى الإعلامي والاقتصادي

إنتاج المحتوى الأدبي والإعلامي باللغة العربية لتحقيق نهضة حضارية مستدامة من أهم المبادئ التي تضمنها "ميثاق اللغة العربية"، كذلك تشجيع إطلاق المبادرات الثقافية التي تهدف لحماية اللغة، ولم يقتصر الأمر على الصعيد الثقافي، إذ امتد إلى المناحي التجارية، ودعا لتوجيه الجهات المعنية بالقطاع الاقتصادي إلى استخدام اللغة العربية في تقديم المعلومات عن المنتجات الاستهلاكية.

ويحتفي العالم باليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام، التاريخ الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1973، وبموجبه انضمت "لغة الضاد" للغات الـ6 الرسمية عالميًا، ولغات العمل في الأمم المتحدة أيضًا.

مواقف محرجة لأشهر الممثلين في هوليود

رصد موقع "لوبر" الأمريكي، أبرز الممثلين الذين تعرضوا للخطر أو وقعوا في مواقف محرجة؛ بسبب المكياج والملابس التنكرية التي تتطلبها أدوارهم.

1- جينيفر لورانس

من أجل القيام بدور "ميستيك" في سلسلة "إكس مين"، اختبرت الممثلة الأمريكية جينيفر لورانس، بعض الصعوبات، فالدور كان يتطلب منها وضع لون أزرق على جسمها بالكامل كي تبدو أشبه بالمتحولة "ميستيك" القادرة على التنكر في هيئة أي شخص تريد، لكن الدهان الأزرق الذي كانت تضعه "لورانس" لم يكن رائعا مثل شخصيتها السينمائية فقد أصابها بالحكة واحمرار الجلد، وأدى إلى ظهور كدمات على جلدها تطلبت استدعاء الطبيب لإصابة الممثلة بالحساسية.

ولدى سؤالها عن رغبتها في المشاركة بالأجزاء المقبلة، أبدت ترددًا رغم حبها للدور، بسبب الدهان الأزرق الذي يأتي جنبًا إلى جنب مع الدور.

2- جيم كاري

تخيّل أن تجلس ساكنًا في مكانك يوميا لمدة 11 ساعة ونصف لأكثر من 6 شهور، الأمر قد يضعك في عذاب مرير أشبه بقضاء فترة في السجن.

لم يكن السيناريو السابق مجرد خيال بل حقيقة عاشها خلال تصوير فيلم How the Grinch Stole Christmas الذي تطلب منه الجلوس لمدة 8 ساعات يومياً لوضع مكياج شخصية "جرينش" كاره الكريسماس وعيد الميلاد، ثم 3 ساعات ونصف إضافية لإضافة الزي التنكري ونحت قناع وجهه.

عملية تنكر "كاري" وضعته في عذاب لا ينتهي جعله يفكر في الاستقالة من دوره ومنح الشركة المنتجة المال في مقابل منح الدور لأي شخص غيره.

3- سكارليت جوهانسون

على الرغم من الأناقة والسلاسة اللتين تبدوان على سكارليت جوهانسون خلال أدائها شخصية "الأرملة السوداء" أو "بلاك ويدو" في سلسلة "أفنجرز"، إلا أن الحقيقة مختلفة بعض الشيء، فالبدلة التنكرية التي ترتديها "سكارليت" من أجل القيام بالدور لها تأثير سلبي عليها، إذ تزيد من درجة حرارة جسمها طول الوقت؛ فتتعرق أسرع وتشعر أنها على وشك أن تحترق، والأسوأ أنها خلال أحد مشاهد القتال تسببت الحرارة التي تشعر بها جراء ارتداء بدلتها السمراء الأنيقة في فقدانها صوابها فبدأت في الهلوسة.

4- جوني ديب

على عكس الصورة التي تُروّج عن الملابس المُصنّعة من الجلود أنها تجعل مَن يرتدونها يبدون أكثر روعة، تمتلك هذه الملابس عارضا جانبيا خطيرا وهو قدرتها على رفع درجة حرارة الجسم بدرجة كبيرة قد تضع حياة من يرتديها في موقف خطير؛ فالممثل جوني ديب خلال تصويره فيلم Edward Scissorhands فقد وعيه خلال مشهد يجري فيه بسبب بدلته المصنوعة من الجلد.

5- مارجرت هاميلتون

قدمت الممثلة مارجرت هاميلتون في فيلم The Wizard of Oz أداءً قويا جعلها تصنف رابع أكثر الشخصيات شرًا في تاريخ السينما؛ فحتى الآن يصاب كثير ممن شاهدوا الفيلم بكوابيس بسبب دور الساحرة الشريرة التي أدته، لكن لكي تخرج الشخصية بهذه القوة قدمت مارجرت تضحيات كثيرة فقد أوشكت أن تُحرق حية.

في أحد المشاهد كان لا بد لمارجرت أن تخرج من سحب دخان وتطلق لهب تجاه شخصية أخرى في الفيلم، وبينما نجحت الممثلة في تأدية المشهد من أول مرة أراد المخرج فيكتور فليمنج إعادته، ليطلق الدخان في وقت خاطئ فتصاب الممثلة باختناق بينما اللهب يشتعل في المكياج التي ترتديه للشخصية فتصاب بحروق في نصف وجهها الأيسر وتحتاج للراحة 6 أسابيع.

6- كيت وينسلت

يظل فيلم "تيتانيك" حتى الآن واحدا من أشهر الأفلام الأجنبية في التاريخ وأعلاها إيراداً، وأحد أسباب شهرته هو تنوعه فهو فيلم درامي رومانسي، يحتوي على مشاهد قد تبكيك وأخرى قد تضحكك، لكن تأثير تيتانيك الساحر على كل من شاهدوه كان يتطلب جهداً كبيراً من أبطاله ليظهر بهذه الصورة.

الممثلة الإنجليزية كيت وينسلت كادت تغرق خلال تصويرها مشهد جري مع ليوناردو دي كابريو عبر الممر الضيق وسط أمواج المياه بينما ترتدي "روب" طويلا، فإذا بالأخير يعلق في بوابة ويسحبها تحت الماء لفترة طويلة كادت فيها الممثلة أن تغرق لولا تدخل المنقذين.