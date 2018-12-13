السفير السعودي في واشنطن يرحب بوقف إطلاق النار في الحديدة باليمن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - السفير السعودي في واشنطن الأمير خالد بن سلمان
رحب السفير السعودي في واشنطن الأمير خالد بن سلمان باتفاق طرفي الحرب في اليمن يوم الخميس على وقف إطلاق النار بمدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.
وقال السفير في حسابه على تويتر ”يشكل اتفاق اليوم خطوة كبيرة نحو إعادة الأمن لليمن الشقيق والمنطقة، بما في ذلك أمن البحر الأحمر الممر الحيوي للتجارة الدولية. ونتمنى أن يترك الحوثي العمل من أجل إيران وأن يعمل من أجل اليمن“.
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