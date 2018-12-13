الخارجية_السويدية: #المباحثات_اليمنية جرت في أجواء إيجابية

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكدت وزيرة الخارجية السويدية أن المباحثات اليمنية بين وفد الشرعية وممثلي ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران جرت في أجواء إيجابية، لافتةً إلى أن نتائج المحادثات اليمنية ستقدم أمام مجلس الأمن يوم غد الجمعة.
ووصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى مقر مشاورات السلام اليمنية في السويد.
من جانبها، قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة للصحافيين إن طرفي الصراع اليمني، المتحاورين في ستوكهولم، وإن بشكل غير مباشر، تسلما 4 مسودات اتفاق، ومن المتوقع أن يقدما الرد بحلول مساء الخميس.
وتركز المسودات، بحسب المتحدثة، على إطار عمل سياسي، وإعادة فتح مطار صنعاء ووضع مدينة الحديدة الساحلية، إلى جانب الوضع الاقتصادي في البلاد.
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