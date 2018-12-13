شكرا لقرائتكم خبر عن كيان البحر الأحمر.. يضم 7 دول وهذه أهدافه (تقرير) والان مع التفاصيل

\في الساعات الماضية، أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، تأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدا أن الكيان سيعمل على تعزيز الأمن والتنمية في هذه المنطقة.

وكان وزراء خارجية الأردن ومصر والسودان وجيبوتي والصومال واليمن، إلى جانب السعودية، قد اجتمعوا في الرياض، الأربعاء، لمناقشة مسودة ميثاق لإنشاء مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال الجبير في سلسلة تغريدات على حسابه الموثق بموقع "تويتر" :" أهنئ سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على الخطوة المباركة بتأسيس كيان يجمع دول البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تعكس رؤيتهما لتعزيز التنسيق والتعاون بين دول هذه المنطقة".

وأضاف :" إنشاء كيان يجمع دول البحر الأحمر وخليج عدن سيعزز الأمن والاستقرار والتنمية والاستثمار في هذه المنطقة".

وتابع:"في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن اليوم في الرياض تم الاتفاق على أهمية تأسيس كيان يجمع دول البحر الأحمر وخليج عدن"، ويهدف الاتفاق إلى "التنسيق والتعاون بين هذه الدول ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والأمنية"، بحسب البيان الختامي للاجتماع.

وكيان البحر الأحمر يعد مبادرة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ويضم الكيان دول السعودية وجيبوتي والصومال والسودان واليمن والأردن ومصر.

ويهدف هذا الكيان إلى التنسيق والتعاون بين دول البحر الأحمر وخليج عدن ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق هذا التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية والأمنية والثقافية، كما يهدف هذا الكيان لحماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية، بالإضافة إلى تعزيز الأمن والاستثمار والتنمية لدول الحوض.

وخلال الاجتماع الذي عقد لمناقشة المسألة، اقترحت الصومال أن تكون العاصمة السعودية الرياض هي المقر الرئيسي لهذا الكيان، ومن المقرر أن يعقد اجتماع آخر في القاهرة لكبار المسؤولين للاستمرار في بحث كافة التفاصيل المتعلقة بالكيان.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن الجهود السعودية لضمان الاستقرار والتعاون في منطقة البحر الأحمر ملهمة، ورأى قرقاش أن كيان البحر الأحمر في حد ذاته نجاح دبلوماسي لدول المنطقة تقوده الرياض بجهد وحرفية، مشددًا على أن هذا التطور الواعد يعزز السلام والازدهار في المنطقة.

وقال المحلل الاقتصادي سليمان العساف، إن كيان دول البحر الأحمر وخليج عدن هدفه التنسيق بين الدول المشاركة فيه، حول اثنين من أهم المضايق في العالم، وهما مضيق باب المندب وقناة السويس.

وأوضح العساف في تصريحات لـ"عاجل"، أن المضيقين يحكمان البحر الأحمر من شماله وجنوبه، وهي منطقة مهمة يعبر فيها أكثر من 10% من الاقتصاد العالمي، وأكثر من 20% من حركة النفط الدولية.

وأضاف المحلل الاقتصادي، أن أي خطر سيؤثر على ملاحة هذا البحر سيتسبب في كارثة اقتصادية عالمية، كما أن تجاوز أسعار النفط لـ 100 دولار سيتسبب بالكثير من المشاكل؛ لذلك تحرص المملكة على أن يكون مضائق البحر مستقرة وقنواته سهلة الدخول والخروج.

وتابع أن هدف الحلف تأمين البحر والمضايق، والحفاظ على المصالح المحلية والدولية والعالمية، مشيرًا إلى أن السعودية لديها مشاريع مهمة جدًّا، مثل "نيوم والبحر الأحمر" على البحر الأحمر؛ لذلك تريد أن تكون هذه الأماكن آمنة ومستقرة حتى تجلب الاستثمار، بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030.