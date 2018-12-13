فرنسا تعلن حصيلة جديدة لضحايا هجوم ستراسبورج

أعلنت السلطات الفرنسية، الأربعاء، حصيلة جديدة لضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في سوق لعيد الميلاد في ستراسبورج، مؤكدة مقتل 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين.

ونفذت الشرطة الفرنسية عملية بمحيط كاتدرائية ستراسبورج، صباح الأربعاء، عقب الهجوم الذي استهدف وسط المدينة، مساء الثلاثاء.







وقال نائب وزير الداخلية الفرنسي لورون نونيز إن البحث عن المشتبه به في هجوم ستراسبورج لا يزال جاريا، ومن غير المؤكد ما إذا كان لا يزال في فرنسا، موضحًا أنه يجري استجواب 5 أشخاص فيما يتعلق بالهجوم.

ومن المقرر أن تصدر السلطات الفرنسية حظرًا للمظاهرات في منطقة ستراسبورج، اليوم، دون أن يمتد هذا الحظر لاحتجاجات أصحاب "السترات الصفراء" في بقية أنحاء فرنسا.

وتسبب الحادث في إغلاق البرلمان الأوروبي الذي يتخذ من ستراسبورج مقرا له، بعد تقارير عن إطلاق النار، ولم يتمكن أعضاء البرلمان الأوروبي والموظفون والصحفيون من مغادرة المبنى الذي كان يستضيف المئات خلال الهجوم.





ويشارك في عمليات البحث عشرات الأشخاص من أفراد الشرطة القضائية وعسكريون مدعمون بمروحيتين، بعد اجتماع أزمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الثلاثاء، ضم عددًا من الوزراء وعلى رأسهم رئيس الحكومة إدوار فيليب.

يأتي هذا الحادث بالتزامن مع ضغوط تتعرض لها الحكومة الفرنسية التي تواجه منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني، أسوأ موجة مظاهرات عرفتها البلاد منذ احتجاجات عام 1968.