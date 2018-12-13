الولايات المتحدة تتخلى عن فرض عقوبات على باكستان

وأصدرت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء الماضي، تقريرها السنوي حول الحريات الدينية، حيث صنفت 13 دولة بأنها "تنتهك الحرية الدينية للمواطنين".
وقالت إنّ إسلام آباد لا تقبل التقرير السنوي عن الحريات الدينية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية من جانب واحد، وذو دوافع سياسية.
كما أكّد البيان أنّ حقوق الأقليات الدينية والعرقية مصونة بموجب الدستور، مستذكرًا تخصيص البرلمان مقاعد للأقليات ليكون لها حق تمثيل كافٍ ورأي في عمليات صنع القرار.
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