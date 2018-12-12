هجوم إلكتروني يستهدف خوادم شركة خدمات نفطية إيطالية في الشرق الأوسط

قالت شركة سايبم الإيطالية للخدمات النفطية، الثلاثاء، إنها اكتشفت هجوما إلكترونيا مصدره الهند، أثر بشكل رئيسي على خوادمها في الشرق الأوسط.

وأعلنت الشركة، في بيان: "نقوم بتجميع كل العناصر المفيدة لتقييم التأثير على بنيتنا الأساسية، والإجراءات التي ستتخذ لاستعادة الأنشطة العادية".

وقال ماورو بيازيري، رئيس قسم الإلكترونيات والابتكار في سايبم، لرويترز، إن الهجوم مصدره مدينة تشيناي الهندية، وأضاف أن الخوادم في دولتين في الشرق الأوسط تعرضت للهجوم، وكذلك البنية الأساسية في أبردين باسكتلندا.

لكن استطرد قائلا: "إن خوادم الشركة في مراكز التشغيل الرئيسية بإيطاليا وفرنسا وبريطانيا لم تتأثر"، مشيرا إلى أن "الخوادم التي تعرضت للهجوم، تم إغلاقها في الوقت الحالي لتقييم حجم الهجوم"، وأن أنظمة دعم البيانات سيجري تنشيطها حالما يتم القضاء على التهديد.

وسايبم، التي يسيطر عليها بنك (سي.دي.بي) الحكومي الإيطالي وشركة إيني النفطية الكبيرة، رائدة في مجال الهندسة والإنشاءات تحت الماء.