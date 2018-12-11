قرقاش يحذر من شرعنة المليشيات في مشاورات السويد حول اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الدكتور أنور بن محمد قرقاش- أ.ف.ب

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، الإثنين، أنه من المهم في مشاورات السويد حول اليمن ألا تتم شرعنة المليشيات، مشيراً إلى أنه من الضروري صيانة المرجعيات الأساسية لحل الأزمة.



وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر" أنه "من المهم في مشاورات السويد حول اليمن ألا تتم شرعنة دولة المليشيات أو تشريع المليشيات ضمن الدولة".

وأضاف أنه "في التجارب العربية أجراس إنذار واضحة، ومن الضروري صيانة المرجعيات الأساسية للحل لضمان ديمومته ومنها القرار ٢٢١٦، التفاؤل مطلوب والتعطيل والتسويف مرفوض".





وكانت مشاورات السلام اليمنية بالسويد قد انطلقت في قلعة جوهانسبرج بإحدى ضواحي العاصمة استوكهولم، الخميس الماضي، في محاولة لإيجاد حل سياسي لبلد يئن تحت انقلاب المليشيات التابعة لإيران منذ ما يزيد على 4 أعوام.

وكشف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، الإثنين، عن أنه سيتم الإعلان عن اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي، خلال اليومين المقبلين.

وأكد جريفيث أن هناك اتفاقات محددة ونتائج ملموسة ستتمخض عن المشاورات الجارية في استوكهولم، منها إحراز تقدم في قضية إعادة تشغيل مطار صنعاء، مؤكداً أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي بين الطرفين بشأن المطار.