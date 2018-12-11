انطلاق موقع "دوت الخليج" الاخباري

انطلق منذ ساعات موقع دوت الخليج الإخبارى، وهو موقع إخبارى شامل يهتم بسرعة نقل الأخبار، بالإضافة إلى إفراد مزيد من صفحاته للقصص الخبرية التى تثرى القارئ بكافة تفاصيل الأحداث.

يقدم موقع دوت الخليج الخدمات الإعلامية الأفضل لدول مجلس التعاون الخليجي عن طريق جمع وتصنيف المئات من الإخبار ومقاطع الفيديو.



دوت الخليج منصة الأخبار والوسائط الرقمية الأكبر والأكثر تطورًا في العالم العربي. يهدف إلى تقديم الخدمات الإعلامية الأفضل لدول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة والعالم اجمع بصفة عامه بحيث يعمل كمركز معرفي يوفّر لكل المقيمين في الالخليج فهم أفضل للأحداث. يساعدك دوت الخليج أن تبقى على اطلاع بأهم وأحدث الأخبار المحلية والعالمية التي تهمك على مدار الساعة، عن طريق جمع وتصنيف المئات من القصص الإخبارية والمقالات ومقاطع الفيديو، والصور، وتحديثات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل فوري.

يمكنك متابعة مصادر الأخبار المفضلة لديك ‏والمشاهير الذين تحبهم، كما يمكنك متابعة مواضيع أو أقسام معينة ومعرفة كل جديد عن جميع مجالات اهتمامك. يتيح لك دوت الخليج مشاركة المواضيع على تويتر، فيسبوك، WhatsApp، البريد الإلكتروني، وLinkedin والرسائل القصيرة وغيرها بضغطة زر.

وقال المسئولين عن موقع "دوت الخليج"، إن الموقع بتمويل ذاتى من جانب عدد من الشباب ويهدف إلى منافسة كافة المواقع الاخبارية الموجودة على الساحة، وإثراء تجرية الصحافة الإلكترونية، موضحاً أن الموقع الجديد يهتم بسرعة نقل الأخبار، وإنتاج 60 قصة خبرية متعلقة بأهم الأخبار على مدى اليوم، وتابع: "هذه القصص ستكون أشبه بالدوت الخليجات الصحفية".

وأضافوا أن موقع دوت الخليج تجربة شبابية خالصة، يهدف إلى تقديم مضمون مختلف للقارئ لا يعتمد على صحافة الشد والجذب، بل يهتم فى المقام الأول بتسهيل وصول الخبر إليه.

وأوضح رئيس تحرير "دوت الخليج" أن موقعه سيعمل على إعادة الثقة لكلمة "دوت الخليج" فى الوسط الصحفى، خاصة بعدما أسئ استخدامها فى ظل انتشار "السوشيال ميديا" وكثرة المواقع وما صاحبها من تدفق كبير فى معدل الأخبار، الأمر الذى جعل "الدوت الخليج الخبرى" شئ نادر.

موقع الخليج 365 يهنى المتابعين بانطلاق موقع " دوت الخليج " الإخبارى وتتمنى له التوفيق وتقديم محتوى إخبارى متميز للقراء، وأن يكون له بصمة فى عالم الفضاء الإلكترونى.

يمكنكم متابعة موقع " دوت الخليج " الإخبارى من الروابط التالية :

الموقع الرسمي : https://www.dotalkhaleej.com

الفيسبوك : https://www.facebook.com/dotalkhaleej

تويتر : https://www.twitter.com/@dotalkhaleej

جوجل بلس : https://plus.google.com/102140358768400597863

تليجرام : https://www.t.me/dotalkhaleej