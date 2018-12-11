شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الشرطة البريطانية تعتقل رجلا حاول اقتحام قصر ويستمنستر والان مع التفاصيل

اعتقلت الشرطة البريطانية رجلا فى حرم البرلمان البريطانى الثلاثاء فى نفس المكان تقريبا حيث وقع هجوم إرهابى العام الماضي.

وأكدت شرطة مدينة لندن لاحقا توقيف الرجل، وأن الشرطة استخدمت مسدسا صاعقاً لإيقافه بعد أن رفض التوقف.

وقالت الشرطة فى بيان إنه "حاول رجل دخول حرم قصر ويستمنستر عبر بوابات العربات وركض باتجاه العناصر الموجودين هناك"، وأضاف "يجرى تقييم الصحة العقلية للمعتقل".

ونقلت البى بى سى عن الشرطة قولها أنه يشتبه فى أن الرجل دخل المكان دون إذن وأن الحادث لا يعتبر مرتبطا بالإرهاب.

فى مارس من العام الماضى صدم خالد مسعود، البريطانى، بسيارته مشاة على جسر ويستمنستر قبل أن يقتل رجل شرطة طعنا بينما كان يحرس البرلمان.

وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين، وانتهى عندما قتلت الشرطة مسعود (52 عاما)