مزايا Google Lens تصل لتطبيق قوقل للبحث على iOS

من بداية العام 2018 بدأت قوقل في التوسع بطرح ميزة Google Lens للعديد من الهواتف بدءاً بتطبيق الصور الشهير قوقل فوتوز وصولاً للعديد من هواتف اندرويد والان حان وقت هواتف آيفون ايضاً.

إذاً وكما هو واضح في عنوان الخبر بدأت ميزة Google Lens في الوصول لمستخدمين هواتف ايفون تباعاً حيث سيظهر الاختصار الشهير بالشكل المربع بجوار زر المايك الموجود في مربع البحث داخل تطبيق قوقل.

مزايا Google Lens كثيرة جداً ومنها التعرف على الاشياء فمثلاُ يمكنك تصوير زهرة لتعرف مانوعها او مكان تاريخي أو متجر كما يمكنك تصوير منتج لتعرف معلومات عنه مع معرفة الاسعار واين يمكنك الحصول عليه او حتى الحصول على منتجات مماثلة.

أيضاً يمكنك استخدام عدسات قوقل في مسح النصوص والكتب وقراءة الباركود QR والكثير والكثير من المزايا الأخرى التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي من قوقل ويمكنك اكتشافها بنفسك في حال وصلت إليك الميزة.

