أضرار خطيرة للنوم على البطن

رغم فوائد النوم على البطن والتي تتمثل في تخفيف الشخير، والحماية من انقطاع النفس إلا أنها تعتبر بسيطة بالنسبة لأضراره الخطيرة .

ووفقاً لموقع ” ويب طب ” المتخصص حذر الأطباء من النوم على البطن لما يتسبب فيه من الضغط على العمود الفقري، والشعور بألم الظهر أو الرقبة أو المفاصل عموماً، إضافة إلى أن عدم وجود الرقبة والعمود الفقري أثناء النوم على ذات الاستقامة، قد يتسبب بنشأة العديد من المشاكل على المدى الطويل، مثل انفتاق القرص.

كما حذر الأطباء المرأة الحامل من مخاطر النوم بهذه الوضعية خاصة في الشهور الأخيرة حيث يفرض ضغط إضافي على العمود الفقري، نتيجة وزن الأم إضافة إلى وزن جنينها .

وينصح الأطباء الحامل بالنوم على الجهة اليسرى لزيادة تدفق الدم والمواد المغذية إلى الجنين، ولمساعدة الجنين والأم على الحصول على كفايتهما من الأكسجين.