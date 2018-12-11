"القومي للتغذية": بعض الباعة يستخدمون "الدم المجلط" في سندوتشات الكبدة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

نفى الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، ما تردد عن استخدام الدم المجمد في إعداد السندوتشات بعربات الكبدة، قائلا، "الدم المجمد مع النار سيسيل، ولكن بعض الباعة يستخدمون الدم المجلط في المجازر في عربات الكبدة".

وأضاف "نزيه"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "TeN"، أن الدم المجلط قد يكون مكونا أساسيا في سندوتشات الكبدة لدى بعض الباعة، وتابع: "أرخص سندوتش كبدة المفترض ألا يقل عن 10 جنيهات لو سليم".

واستطرد، "سعر كيلو الكبدة المستوردة بـ45 جنيهًا، ولذلك على المستهلك الاعتماد على غذائه داخل البيت، وقلة سعر سندوتش الكبدة والحواوشي يثير تساؤلات حول مدى سلامة الغذاء، نحذر المستهلك من الإقبال على الكبدة الرخيصة فقد يصاب بتلوث كيميائي، ويجب العودة إلى الوجبة العائلية وأفضل طاهي هي الأم".