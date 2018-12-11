نفى الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، ما تردد عن استخدام الدم المجمد في إعداد السندوتشات بعربات الكبدة، قائلا، "الدم المجمد مع النار سيسيل، ولكن بعض الباعة يستخدمون الدم المجلط في المجازر في عربات الكبدة".
وأضاف "نزيه"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "TeN"، أن الدم المجلط قد يكون مكونا أساسيا في سندوتشات الكبدة لدى بعض الباعة، وتابع: "أرخص سندوتش كبدة المفترض ألا يقل عن 10 جنيهات لو سليم".
واستطرد، "سعر كيلو الكبدة المستوردة بـ45 جنيهًا، ولذلك على المستهلك الاعتماد على غذائه داخل البيت، وقلة سعر سندوتش الكبدة والحواوشي يثير تساؤلات حول مدى سلامة الغذاء، نحذر المستهلك من الإقبال على الكبدة الرخيصة فقد يصاب بتلوث كيميائي، ويجب العودة إلى الوجبة العائلية وأفضل طاهي هي الأم".
شكرا لقرائتكم خبر عن "القومي للتغذية": بعض الباعة يستخدمون "الدم المجلط" في سندوتشات الكبدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .