شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 4 تطبيقات للاستماع إلى الكتب الصوتية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

توجد تطبيقات كثيرة للكتب الصوتية على نظام التشغيل آي أو إس أو أندرويد، وتضم العديد من الميزات التي تساعد المستخدم على زيادة معدل قراءاته والاستماع إلى أحدث الكتب.

نستعرض فيما يلي بعض أفضل التطبيقات التي تتيح لك الاستماع إلى الكتب الصوتية، بحسب ما ورد في موقع البوابة العربية للأخبار التقنية:

1- تطبيق Audible

يُعد المنصة الرئيسية في مجال الكتب الصوتية على مستوى العالم، يضم أكثر من 400 ألف كتاب صوتي في مكتبته ويحتل المركز الأول في فئة الكتب على متجر آب ستور.

يوفر جودة صوتية فائقة دون انقطاع، ويتيح ضبط سرعة السرد، وإمكانية التحرك بسرعة إلى الأمام أو الخلف وإمكانية إضافة الإشارات المرجعية bookmarks.

يدعم التطبيق ميزة المزامنة للكتب الصوتية الموجودة في حسابك بين جميع الأجهزة، كما يمكنك الاستماع إلى الكتب الصوتية حتى إذا كنت غير متصل بالإنترنت.

التطبيق متاح مجاناً لكل من أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي وآي فون وآي باد عبر متجر آيتيونز.

2- تطبيق Audiobooks

يقدم أكثر من 100 ألف كتاب صوتي عالي الجودة، ويتيح أكثر من 8000 كتاب يمكن تحميلها مجاناً.

يتيح ضبط سرعة السرد، وإضافة إشارات مرجعية وإنشاء الملاحظات، كما يمكنك التصفح حسب قائمة الكتب أو النوع واكتشاف ما يستمع إليه الآخرون، مع إمكانية استخدام ميزة التوصيات الذكية smart recommendation لاختيار الكتب بناء على سجل قراءتك.

يتضمن مزامنة عبر الأجهزة مما يسمح للمستخدمين بالانتقال بسهولة من هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية أو الكمبيوتر.

التطبيق متاح مجاناً لأجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي ولآي فون وآي باد عبر متجر آيتيونز.

3- تطبيق Google Play Books

يأتي مثبتاً بشكل مسبق مع كافة أجهزة أندرويد ويمكن تحميله على هواتف آي فون وأجهزة آي باد أو أي قارئ إلكتروني.

يمكن الاختيار من بين ملايين الكتب الأكثر مبيعاً من الكتب الإلكترونية والكتب المصوّرة والكتب التعليمية والكتب المسموعة، وكذلك تنزيل كتابك لقراءته أو الاستماع إليه أثناء التنقل.

يتيح التطبيق حفظ جميع ملاحظاتك المفضلة باستخدام الإشارات المرجعية أثناء الاستماع فما عليك سوى النقر على رمز الإشارة المرجعية لحفظ هذا المكان وإعادة زيارة اقتباسك المفضل في أي وقت، كما تستطيع أن تدوّن ملاحظات ثم مزامنتها عبر خدمة جوجل درايف أو مشاركتها مع مجموعة الأصدقاء.

التطبيق متاح مجاناً لأجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولآي فون وآي باد عبر متجر آيتيونز.

4- تطبيق Downpour

عبارة عن متجر كتب صوتية مستقل يحتوي على مجموعة رائعة من الكتب المجانية، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الكتب الصوتية التي يمكنك استئجارها لمدة 30 أو 60 يوماً من خلال التطبيق.

يتيح للمستخدمين الوصول إلى مكتبتهم بالكامل وتنزيل الكتب الصوتية على أجهزتهم لتشغيلها في وضع عدم الاتصال، كما يتيح ضبط سرعة السرد، وإمكانية التحرك بسرعة إلى الأمام أو الخلف وإمكانية إضافة الإشارات المرجعية bookmarks، ويدعم التشغيل في الخلفية.

التطبيق متاح مجاناً لأجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولآي فون وآي باد عبر متجر آيتيونز.