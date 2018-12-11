شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة إيطالية ترسل خطابا إلى الملكة إليزابيث الثانية وتفاجأ بوصول رد والان مع التفاصيل

"تحتاج الأحلام لبذل المجهود من أجل تحقيقها".. عبارة قالتها معلمة لتلميذتها ذات الـ9 سنوات، عندما أعربت الأخيرة عن رغبتها في التعرف على الملكة إليزابيث الثانية، لتقرر الصغيرة في النهاية إرسال خطاب بخط يدها لملكة بريطانيا.

ماريا تيريزا، الطالبة في الصف الرابع الابتدائي بإحدى مدارس مدينة كاليرنو بمقاطعة ريجيو إيميليا الإيطالية، دفعها حبها للغة الإنجليزية وشغفها واهتمامها الكبير بالعائلة المالكة البريطانية، وكلمات معلمتها "سونيا" التشجيعية، إلى الإمساك بالقلم والورقة وكتابة خطاب إلى ملكة إنجلترا، وإرساله لها، بحسب ما ذكره موقع "لا جازيتا دي ريجيو" الإيطالي المحلي.

وبكثير من الحب والحماس كتبت "ماريا" رسالتها إلى الملكة إليزابيث والتي احتوت على كلمات التقدير ورسومات رقيقة بخط يديها.

وحسبما ذكر الموقع الإيطالي، فالأمر الذي لم يتوقعه أحد، تمثل في وصول رد الملكة إليزابيث على "ماريا" في خطاب أرسل لها خصيصا، تهنئها فيه على حبها ومودتها، وتطلب منها الكتابة لها مجدداً، في نفس يوم عيد ميلادها الـ9.

جاء ذلك بعد بضعة أيام من إرسال "ماريا" خطابها لملكة إنجلترا، والذي وصل عن طريق البيت الملكي البريطاني باسم الملكة، والذي جاء فيه: "طلبت مني الملكة أن أكتب إليكِ وأشكركِ على رسالتك ورسوماتك الصغيرة التي رسمتِها من أجلها، الملكة ترى أنك في غاية اللطف لكتابتك هذا الخطاب لها، ولذلك طلبت مني الرد عليكِ رغم مئات الرسائل التي تتلقاها كل يوم، والملكة تطلب منكِ الكتابة لها مرة أخرى، كما ذكرتِ في رسالتك".

وقالت سونيا باراتو، معلمة ماريا للغة الإنجليزية والتاريخ: "بدأ كل شيء العام الماضي، عندما بدأت ماريا في متابعة أخبار العائلة المالكة البريطانية والسؤال عنها، وبصفة خاصة عن الملكة إليزابيث".

وأضافت: "حضرت الطفلة هذا الصيف دورة تعليمية في اللغة الإنجليزية، وفاجأتني في أحد الأيام برغبتها في مقابلة جلالة الملكة شخصياً، لذلك كتبت لها رسالة تعبر لها عن أمنيتها".

وأوضحت أن ماريا كتبت الرسالة وقرأناها على زملائها في الصف وقمنا بإرسالها، ثم فوجئنا برد الملكة إليزابيث من خلال مسؤوليها".