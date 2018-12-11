شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على رجل من أوهايو بتهمة التآمر لمهاجمة كنيس يهودي والان مع التفاصيل

ذكرت السلطات الاتحادية يوم الاثنين أنها ألقت القبض على رجل من ولاية أوهايو أبدى إعجابه بالمسلح الذي قتل 11 شخصا في كنيس بمدينة بيتسبرج في أكتوبر/ تشرين الأول ووجهت له تهمة التخطيط لشن هجوم على دار عبادة يهودي آخر.

كما وجهت السلطات لدامون جوزيف (21 عاما) من هولاند بأوهايو تهمة محاولة تقديم دعم مادي لتنظيم داعش بعدما عبر عن تأييده للتنظيم المتشدد.

وأبلغ جوزيف عميلا سريا بأنه معجب بالمسلح الذي صاح قائلا “ينبغي أن يموت جميع اليهود” لدى مهاجمته كنيس (شجرة الحياة) في بيتسبرج يوم 27 أكتوبر تشرين الأول.

وذكر جيف فورتشوناتو القائم بأعمال ممثل مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في كليفلاند في بيان إن جوزيف “تحول من جهادي افتراضي إلى مخطط لهجوم”.

وأفاد المسؤولون الاتحاديون بإن جوزيف قال للعميل السري “أنا معجب في حقيقة الأمر بما فعله الرجل من إطلاق النار… بوسعي أن أتصور نفسي أنفذ هذا النوع من العمليات” وأنه بحث الاختيار بين كنيسين في منطقة توليدو لاستهدافه.