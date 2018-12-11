شاروخان: دبي وجهة عالمية لتسويق الفن والثقافة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: مها عادل

اختار نجم بوليوود الأكثر شهرة شاروخان، أن تكون الإمارات التي يعتبرها وطنه الثاني محطته الأولى بجولته التسويقية لأحدث أفلامه «زيرو» الذي يبدأ عرضه يوم 21 الجاري، وانطلق منها لاستكمال جولته ولقاء جمهوره بسلطنة عمان والكويت، وأثناء الجولة احتشد الآلاف من جمهوره لتحيته، والتعرف منه إلى ملامح فيلمه الجديد الذي حقق الفيديو الترويجي له على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 100 مليون مشاهدة، بينما حققت أغاني الفيلم 17 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة، وخلال زيارته لدبي كان لنا معه هذا الحوار.

يبدأ شاروخان حديثه عن علاقته بدبي وسر اختيارها محطة أولى في جولته يقول: دبي محطة مهمة في حياتي أقصدها في كل إجازاتي مع أسرتي وأشعر بالراحة الشديدة والسعادة، حيث أقضي أوقاتي في مرح وأستمتع بكل تفاصيل المدينة. لا أعتبر نفسي سائحا في دبي، بل من أهلها، حيث أمتلك بيتا واستمتع بأجوائها ومعالمها السياحية المميزة وشواطئها التي توفر لي حالة من الاسترخاء والاستجمام، وأعتقد أن أسعد أوقاتي الشخصية والمهنية أقضيها في دبي. ولذلك عندما قررت إقامة جولة لتسويق فيلمي الأخير «زيرو»، قررت أن تكون دبي هي وجهتي الأولى في هذه الجولة، وأنا أعلم أن بعض نجوم السينما قد يختارون بداية جولاتهم في أمريكا أو بريطانيا أو أوروبا باعتبارها أسواقا أكبر، ولكنني أعتبر دبي وجهة ومحطة فنية وثقافية مهمة للسوق العالمي، فهي نقطة التقاء لكل ثقافات وجنسيات العالم، ولذلك فضلت أن تكون بداية جولتي الترويجية منها.

وعن فكرة «زيرو» ورسالته يقول: قصة الفيلم مميزة إذ يحتفي بعدم الكمال في الجنس البشري والرضا الكامل بما نحن عليه، بما في ذلك نواقصنا وسلبياتنا، فالإنسان هو مزيج من الصفات والسلوكيات قد يكون بعضها غير مثالي، والرسالة التي يحملها الفيلم هو أن نقاط ضعفنا هي جزء من تكويننا، وعلينا أن نتصالح معها. وطالما أن الإنسان يجتهد في أن يكون أفضل، ويحسن من نفسه ومن صفاته فيجب أن يتقبل بعض النواقص والشوائب في شخصنا أو شكلنا. فالفيلم يكرس لفكرة مختلفة عن فكرة البطل الخارق الذي يطير ويحطم القيود ويغير الظروف لصالحه. فالإنسان العادي قد يكون بطلا أيضا في محيطه، فكل شخص منا قد يكون بطلا ونجما بشكل أو بآخر، فالأب قد يكون بطلا في عيون أسرته وأبنائه، والصديق قد يكون نجما بين رفاقه ويحصل على تقدير حقيقي بينهم، والموظف الملهم قد يكون مؤثرا في محيط عمله.

ويوضح شاروخان أن الفيلم يتحدث عن علاقة بين ثلاث شخصيات رئيسية هي: البطل «راج» الذي أؤدي دوره وهو رجل قصير القامة، لكنه مرح وذكي، ويبحث عن الحب دون علم منه بما يستلزم تقديمه في المقابل، وفتاة تعاني جلطة دماغية وتقوم بدورها الفنانة أنوشكا شارما والشخصية الثالثة هي امرأة جميلة للغاية ومشهورة ولكنها تعاني مشاكل عاطفية رغم أنها قد توحي لكل من يشاهدها بأنها الأكثر حظا بسبب جمالها وتقوم بدورها الفنانة كاترينا كييف، ومن خلال التفاعل بين هذه الشخصيات التي تتسم بالواقعية نبعث برسالة للمشاهد أنه لا يجب أن نشعر بالنقص، لأنه كلما كنت طبيعيا يمكن أن تكون مميزا وحقيقيا، وهذا الأقرب لما يجب أن نكون عليه كبشر. وحتى إن كنت أقل من الطبيعي فقد تجد نفسك بطلا ونجما مؤثرا في محيطك الأسري أو المهني، والفيلم من إخراج أناند إل. راي وتأليف هيمانشو شارما.

ويتحدث شاروخان عن التحديات التي واجهها أثناء تأدية دوره في الفيلم ويقول: في الفيلم شخصية القزم بالتحديد تحمل كثيرا من التحديات على عدة مستويات فهناك تحديات تقنية لإظهاري بهذا الحجم الصغير واستخدام خدع بصرية متطورة، ومن الناحية الإنتاجية أيضا حيث قمنا ببناء ديكور للمدن التي قمنا بالتصوير بها مثل نيويورك والهند على شكل مجسمات مثل «مدينة ليجو»، ومواقع التصوير في كثير من المشاهد صممت بشكل أكبر حجما حتى أظهر داخلها أصغر حجما.

ويضيف: هذا الأمر يمثل عبئا وتحديا صعبا عندما أقوم بتجسيد مثل هذه الشخصية، كما احتاج الأمر مني نوعا من التركيز الشديد والتخيل طوال الوقت أثناء تأدية دوري حتى أتعامل مع زملائي في الفيلم من منظور الشخص القصير وحتى في تأدية الحركات والرقصات احتاج الأمر مني عملية عقلية معقدة حتى أتصرف وأتحرك بشكل طبيعي مع إبقاء صورتي الأخرى التي ستظهر على الشاشة في ذهني دائما، لأنني سأبدو بشكل مختلف تماما. وهناك تحد يتحمله زملائي في الفيلم حيث كان عليهم أن يتخيلوا دائما وهم يقفون بجانبي أنني سأظهر قصير القامة وعليهم الحفاظ على هذا الأداء طوال الوقت، وأعتقد أنه كان تحديا صعبا.

وعن تجربة لقائه بجمهوره بالقرية العالمية بدبي مؤخرا يقول: سعدت جدا أثناء وقوفي على مسرح القرية العالمية التي أعرف أنها مقصد رئيسي للترفيه والثقافة، ولذلك يقصدها الملايين كل عام، واستمتعت بتجهيزات مسرحها الرئيسي على أعلى مستوى فهو يتيح لي مكانا مجهزا بشكل رائع أستطيع أن ألتقي فيه مع عشرات الآلاف من المتفرجين في نفس الوقت، وأن أشعر بحبهم وحماستهم الشديدة للقائي، الأمر الذي يملأني بالطاقة الإيجابية، فوجود الفنان وسط هذا الجمهور الرائع الذي يبادله مشاعر المحبة والتقدير والشغف يشحنه بمشاعر إيجابية، تدفعه إلى المزيد من العمل والاجتهاد لتقديم الأفضل دائما.

ويؤكد شاروخان أن دبي إمارة متعددة الثقافات ويضيف: شيء مذهل أن تجد مكانا يجمع كل هذا العدد من الجنسيات بكل هذا الترحاب والنجاح في احتضان الجميع من كل أنحاء العالم حتى أصبح الكل يكتسب مشاعر بالحميمية والمواطنة فيها، وهي أيضا تعتبر سوقا ضخما لتسويق الأفلام من كل الثقافات، ولكونها تعتبر محطة فنية مهمة فهي تجتذب أهم الأفلام العالمية وبالنسبة للأفلام الهندية فهي سوق مثالي وضخم للغاية، خاصة أن الثقافة الهندية قريبة لدرجة كبيرة من الثقافة العربية.

وعن معايير اختياره لأفلامه ونوعيتها يقول: أبحث دائما عن الفيلم الذي يحمسني لقبوله، وأعتقد أن هذا مفتاح النجاح، فبدأت مشواري قبل 25 عاما وقمت بأدوار كثيرة، لذلك لم تعد المفاضلة بالنسبة لي بين الدور الكوميدي أو الأكشن أو الاستعراضي وغيرها، ولكن الاختيار يعتمد على شحنة الحماسة التي تجعلني أوافق على الفيلم، فإذا لم أحب الفيلم واستمتع به أولا، فلن أنجح في إسعاد جمهوري وإمتاعه أيضا.