«الشارقة للمتاحف» تنظم «رحلة الغوص»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: هند مكاوي

نظّمت هيئة الشارقة للمتاحف في متحف بيت النابودة فعالية «رحلة الغوص» أمس، وتضمّنت عدة أنشطة، منها محاضرة عن مهنة الغوص وأسرارها، لتثقيف الحضور بهذه المهنة التي كانت تعتبر أهم مصدر للرزق وكسب المال في منطقة الخليج.

صاحب الحدث وجود الحرفيين المختصين بمهنة الصيد والغوص، وقدّموا معلومات عن الصيد واستخراج اللؤلؤ، وورشة فنية مستوحاة من عالم البحار على أيدي الحرفيات الإماراتيات.

خصصت الفعالية لإحياء التراث البحري وتعريف الحضور بالمهنة التي كانت يعتمد عليها الآباء والأجداد في الماضي، وذلك من خلال محاضرة قدّمها الإعلامي جمعة بن ثالث مدير المشاريع التراثية في جمعية الإمارات للغواصين، والتي تضمّنت شرح أسباب اندثار هذه المهنة، وتوضيح المسميات والمصطلحات الخاصة بها، والتعريف بمواسم استخراج اللؤلؤ، كما سرد أشهر الروايات والذكريات القديمة الخاصة بها، وحياة الغواصين وطريقة تناولهم للطعام، إذ كانوا يتناولون وجبة واحدة فقط، هي العشاء وأثناء اليوم يتناولون التمر، كما تطرّق للتمييز بين اللؤلؤ الطبيعي والصناعي، ومواسم تكاثره والأمراض التي تصيب المحار وكذلك أكثر الأمراض التي كانت تصيب الغواصين، وكيف كان الأوّلون شديدي التحمّل، إذ كانوا يمكثون في البحر لعدة أشهر.

وقالت عائشة الحوسني أمينة متحف بيت النابودة ل«الخليج»: الهدف من «رحلة الغوص» استرجاع ذكريات الأجداد وتفاصيل حياتهم وطرقهم في كسب الرزق، لأن استخراج اللؤلؤ كان من المهن الرئيسية قديماً.

وأضافت: حرصنا على تواجد عدد من الحرفيين ممن لهم خبرة وباع في مهارات الصيد وأدواته، ليستفيد الحضور من خبراتهم ويقدموا لهم كنوزاً ومعلومات تراثية عن حياة الآباء والأجداد، وطريقة صناعة معدات وأدوات الغوص، كالقراقير التي ارتبطت بحياة أهل البحر في الإمارات قديماً.