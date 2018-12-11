شكرا لقرائتكم خبر عن «عرض راقص» بمهرجان التسوق في «داير جازان».. وقرار عاجل من المحافظ والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - جازان:

تداولت وسائل التواصل مقطع فيديو مصورا للفعالية التي أقيمت في مهرجان الداير بني مالك للتسوق، ويظهر فيها شخصان يبدو أنهما من جنسية آسيوية يقومان بالرقص.

وأثار المقطع استياء الأهالي في محافظة الداير مطالبين بوقف مثل هذه الفعاليات.

من جانبه، أكد نايف بن ناصر بن لبدة، محافظ الداير بجازان، أن إيقاف العرض “الراقص” جاء في وقته من قبل لجنة المهرجان المكلفة من المحافظة، وتم أخذ تعهد على المستثمر بعدم إعادة أي عرض مخل بالعادات والقيم، وفي حالة تكرار مثل ذلك سيتم إغلاق المسرح تماما وتغريم المستثمر.

ووجه محافظ ‎الداير إنذارا لمستثمر مهرجان الداير للتسوق؛ وذلك بعد فعالية العرض الراقص التي أُقيمت على مسرح المهرجان، محذرا من تكرار مثل هذه البرامج.