"سامسونج" تكشف عن هاتف "جالاكسي A8s" (صور)

دبي - بواسطة محمد فارس © جالاكسي A8s جالاكسي A8s

كتب - عاصم الأنصاري: © جالاكسيA8s جالاكسيA8s

كشفت شركة سامسونج عن هاتفها "جالاكسي A8s"، والذي سيكون أول هاتف بشاشة "Infinity-O".

ويحتوي هاتف سامسونج الجديد على شاشة "Infinity-O"، والتي تمثل ما يشبه الشاشة الكاملة مع دائرة في جانب الشاشة العلوي تحتوي على الكاميرا، وتأتي بحجم "6.4 بوصة"، وبدقة FHD+ من نوع LCD مع أبعاد 19:5:9.

فيما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة "24 ميجابكسل" ستدعم فتح القفل عبر الوجه، أما بخصوص الكاميرا الخلفية، فالهاتف يأتي مع 3 عدسات بدقة "24 ميجابكسل" و"5 ميجابكسل" و"10 ميجابكسل" بشكل عمودي على الجانب ويظهر أسفلها فلاش.

ويعمل الهاتف بمعالج "سناب دراجون 710"، وبجانب خيارين من الذاكرة مع "6 جيجابايت" أو "8 جيجابايت"، فضلًا عن سعة تخزين داخلية "128جيجابايت"، يمكن زيادتها عبر بطاقات الذاكرة الخارجية حتى "512 جيجابايت".

وسيأتي "جالاكسي A8s" ببطارية بحجم 3,400 ملي/أمبير. كما سيحمل نظام "أندرويد أوريو 8.1"، مع واجهة المستخدم Experience UI 9.5 من سامسونج.

كما أن الهاتف الجديد متاح بألوان الأخضر والأزرق والرصاصي، وسيطلق للجمهور في 21 ديسمبر بداية من السوق الصيني.​