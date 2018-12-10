الإمارات: توقيع اتفاق للتعاون بين أوبك والمنتجين المستقلين خلال 3 أشهر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي يوم الاثنين إن اتفاقا عاما للتعاون بين منظمة أوبك ومنتجين مستقلين سيجري توقيعه خلال ثلاثة أشهر في المملكة العربية السعودية.

وعلق المزروعي خلال مناسبة في أبوظبي حول اتفاق التعاون، الذي سيكون منتدى تجرى في إطاره اجتماعات من آن لآخر من أجل العمل سويا للوصول إلى توازن في السوق، قائلا ”بحلول نهاية مارس، ستكون الوثيقة جاهزة للتوقيع“.

وفي اتفاق منفصل يوم الجمعة، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين من أصحاب الثقل في القطاع من خارج المنظمة، وبينهم روسيا، يوم الجمعة إنهم سيخفضون المعروض النفطي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا.

ووافقت أوبك على خفض الإنتاج بمقدار 800 ألف برميل يوميا، بقيادة السعودية بشكل رئيسي، بينما سيخفض المنتجون غير الأعضاء إمداداتهم بمقدار 400 ألف برميل يوميا، وستتحمل روسيا الجزء الأكبر من هذا الخفض من خارج المنظمة.

وقال المزروعي، الرئيس الحالي لأوبك، إنهم سيتخذون قرارا بشأن تمديد الاتفاق من عدمه بعد ستة أشهر.

أضاف أن خروج قطر من منظمة أوبك ”لن يؤثر علينا أو على سير الإنتاج... أوبك تجتذب منتجين غير أعضاء مثل جنوب أفريقيا وغيرها“.