دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

كشف حساب التسريبات الشهير Evan Blass في أحدث تدويناته عن أحجام شاشات هواتف سامسونج جالكسي S10 القادمة مع التأكيد ان الشركة تجهّز للكشف عن 3 هواتف دفعة واحدة.

بحسب المصدر فإن الهاتف الاصغر سيحمل إسم جالكسي S10 لايت وسيحمل شاشة بحجم 5.8 إنش أما الهاتف الثاني فهو جالكسي S10 وسيحمل شاشة بحجم 6.1 إنش.

الهاتف الثالث وهو الهاتف الأرقى والاقوى في العتاد والمزايا هو هاتف جالكسي S10 بلس والذي سيحمل شاشة بحجم 6.4 إنش مع مزايا خاصة مثل الكاميرا الثلاثية بالخلف والبصمة داخل الشاشة.

الشاشات الثلاث تشترك في وجود الثقب بالأعلى لكاميرا السيلفي حيث يظهر الثقب منفرداً في جالكسي S10 و S10 لايت بينما يحمل هاتف جالكسي S10 بلس ثقبين من الامام في الاشارة لكاميرا سيلفي مزدوجة.

A case manufacturer's expectations for the Galaxy S10 lineup: pic.twitter.com/lrExjvalcb — Evan Blass (@evleaks) December 8, 2018

التدوينة الكشف عن أحجام الشاشة لهواتف جالكسي S10 ظهرت أولاً على عالم التقنية.