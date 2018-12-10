شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة النفط الليبية تعلن حالة القوة القاهرة فى صادرات حقل الشرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا، فى بيان اليوم الاثنين، إنها أعلنت حالة القوة القاهرة فى الصادرات من حقل الشرارة النفطى أمس الأحد، "نتيجة للإغلاق القسرى للحقل من قبل ميليشيات تدعى انتماءها لحرس المنشآت النفطية".

وقالت المؤسسة إن إغلاق أكبر حقولها النفطية سيتسبب فى خسائر يومية فى الإنتاج تُقدر بحوالى 315 ألف برميل يوميا، وخسارة إضافية قدرها 73 ألف برميل يوميا، فى حقل الفيل النفطي.

وأضافت أن هذا الأمر قد يكون له تداعيات سلبية على الإنتاج فى مصفاة الزاوية بسبب اعتمادها على إمدادات الخام من حقل الشرارة، وقال البيان "تطالب المؤسسة الوطنية للنفط هذه المجموعات بإخلاء الحقل النفطى على الفور دون قيد أو شرط".