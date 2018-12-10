شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مركز شرطة ذكي بدبي يعمل دون تدخل بشري على مدار 24 ساعة والان مع التفاصيل

دشن اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، مركز شرطة ذكيا "ووك إن" في منطقة المرابع العربية التابعة لشركة إعمار العقارية، والذى يعمل دون أي تدخل بشري وتستفيد جميع فئات المجتمع، وخاصة فئة أصحاب الهمم، من خدمات المركز على مدار 24 ساعة.

يأتي تدشين المركز بعد توقيع القيادة العامة لشرطة دبي وشركة إعمار العقارية مذكرة تفاهم لإنشاء عدة مراكز شرطة ذكية في المشاريع التي تنفذها الشركة، بهدف توفير جميع الخدمات الشرطية بطريقة ذكية لقاطني المشاريع ودون أي تدخل بشري.

وأكد اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي أن أوامر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أثناء افتتاحه مركز الشرطة الذكي، جاءت بتعميم هذه التجربة الذكية على مناطق دبي السكنية والتجارية مستقبلاً، وتوفير أرقى الخدمات الشرطية الذكية لتسهيل وسرعة وصول وتواصل الجمهور مع الشرطة، وتخفيف العناء والوقت عليهم وإسعادهم.

وحول مركز الشرطة الذكي "walk in"، أكدت المهندسة خلود المرزوقي أن هذا النوع من المراكز الشرطية الذكية يعتبر النسخة الـ3 من المراكز التي تعكف شرطة دبي على إنشائها على مستوى الإمارة لتقديم خدمات ذكية للمتعاملين، وذلك بعد النسخة الأولى المتمثلة في مركز الشرطة الذكي "SPS" والنسخة الـ2 المتمثلة في مركز الـ Drive thru.

وأوضحت أن الهدف تقديم خدمات تساهم في تعزيز وتقوية الشعور بالأمن والأمان لمختلف أفراد المجتمع، ورفع جودة الحياة والمساهمة في جعل مدينة دبي الأذكى والأسعد عالمياً، لافتةً إلى أن المركز يوفر للمتعاملين باقة متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية يصل عددها إلى 25 خدمة بـ6 لغات مختلفة.