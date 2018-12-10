شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: تسجيل 24 ألف حساب ومتجر إلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن عدد المتاجر الإلكترونية المسجلة في منصة «معروف» بلغ أكثر من 24 ألف حساب ومتجر إلكتروني.

وأوضحت الوزارة أن مبادرة «معروف»، تُعد أول منصة إلكترونية تسمح لأصحاب المتاجر الإلكترونية والأسر المنتجة الذين يمارسون نشاطاتهم التجارية عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بإصدار شهادة معروف لتوثيق تسجيلهم وذلك بهدف حماية المستهلك.

جاء ذلك خلال ورشة عمل «فرص وتحديات المستهلكين في العصر الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، التي تنظمها المنظمة العالمية للمستهلك من خلال مكتبها الإقليمي بالشرق الأوسط بمسقط، بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك بعمان بمشاركة خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحماية المستهلك.

وقدم مدير الرقابة على المتاجر الإلكترونية بوزارة التجارة والاستثمار خالد الشايع، خلال الورشة عرضاً عن آليات ونظم متابعة المتاجر الإلكترونية مع ممثليها وطرق التواصل مع المسؤولين عنها وتفصيلاً حول مباشرة بلاغات المتاجر الإلكترونية وما توصلت له الوزارة من إنجازات في حماية المستهلك.

وبين أنه يمكن من خلال المنصة تقييم المتاجر وممارسي الأنشطة، موضحا أن عدد المتاجر الإلكترونية المسجلة في «معروف» بلغ أكثر من 24 ألف حساب ومتجر إلكتروني.

كما جرى خلال الورشة استعراض أبرز القوانين والأنظمة التجارية المعمول بها في المملكة كنظام مكافحة الغش التجاري، ونظام البيانات التجارية والعلامات التجارية، وآليات تلقي بلاغات وشكاوى المستهلكين تجاه المنشآت والمتاجر الإلكترونية.