إرتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية بأسواق الخرطوم..تعرّف على الاسعار

شهاب محمد - الخرطوم - السلع الخليج 365 : شهدت أسعار الزيوت البيضاء والسكر والصلصة زيادة ملحوظة بأسواق الخرطوم.

وقال تاجر جملة إدريس الريح لـ(السوداني) إن الزيادة سببها سعر الصرف، لافتاً لزيادة الزيوت من المصانع، مشيراً لارتفاع زيت مرحب عبوة (4,5) لتر إلى (350) جنيهاً بدلاً عن (290) جنيهاً أما (ا) لتر فقفز إلى (85) جنيهاً بدلاً عن (70) جنيهاً، فيما قفزت عبوة (18) لتر من المصنع (1,200) جنيه بدلاً عن (1,150) جنيهاً، وسعر السوق (1,250)، فيما قفز جوال السكر عبوة (10) كيلو إلى (260) جنيهاً بدلاً عن (235) جنيهاً، أما وزن (50) كيلو فقفز إلى (1,250) جنيهاً بدلاً عن (1050) جنيهاً فيما قفزت كرتونة صلصة الفراشة من المصنع إلى (505) جنيه، أما سعر السوق (540) جنيهاً، أما سعر العلبة فقفز إلى (45) جنيهاً بدلاً عن (35) جنيهاً.

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