- 1/2
- 2/2
قالت رئاسة الجامعة في بيان مقتضب: "تعرضت جامعة التراث إلى اقتحام من قبل قوات تابعة لجهاز الأمن الوطني، أرسلت من قبل، أمين سر الجهاز، حميد الشطري". وذلك بحسب قناة "RT" الروسية.
© REUTERS / REMO CASILLI
وكانت رئاسة جامعة التراث، قد وجهت، اليوم الخميس، نداءً عاجلاً الى رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، بعد اقتحامها.
وذكرت رئاسة جامعة التراث، في بيان صحفي، أن "الجامعة تعرضت الى اقتحام من قبل قوات تابعة إلى جهاز الأمن الوطني، تم إرسالها من قبل أمين سر الجهاز، حميد الشطري".
وأضاف البيان، أن "القوات المقتحمة وحسب ما تدعي، هجمت على مقر الجامعة البديل، وقامت باعتقال وضرب عناصر الأمن الجامعي، وهي الآن تستولى على مقر الجامعة".
شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقي يقتحم جامعة في بغداد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .