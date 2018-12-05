عاجل: المدعي العام التركي يطلب اعتقال القحطاني وعسيري

أصدر المدعي العام التركي في إسطنبول، اليوم الأربعاء، مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري، والمستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، فيما يتعلق بقضية مقتل جمال خاشقجي، بحسب ما ذكرت صحيفة "حرييت" المحلية.

وبحسب مكتب المدعي العام فإن التهم الموجهة لعسيري والقحطاني و18 آخرين، هي القتل العمد والتعذيب بتخطيط مسبق.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن مسؤول تركي كبير قوله: "إن تحرك الادعاء العام يعكس قناعته بأن الرياض لن تأخذ أي إجراءات رسمية ضد عسيري والقحطاني".

وذكر المسؤول أنه "يمكن للسعودية تهدئة المخاوف الدولية، من خلال تسليم كل المشتبه بهم في قتل خاشقجي لتركيا"، مشيراً إلى أن "الرياض لم تقدم إجابات عن الأسئلة المتعلقة بمصير جثة خاشقجي وهوية المتعاون المحلي".

وسبق أن فرضت واشنطن عقوبات على عسيري والقحطاني الشهر الماضي، بعد أن أعفاهما العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز ، في الـ20 من أكتوبر على خلفية تورطهما في مقتل خاشقجي.

خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر الجاري، تبين أنه اغتيل من قبل فريق مكون من 15 شخصاً أشرف عليه القحطاني وعسيري، وحتى اليوم لم تصدر السعودية أي قرارات بمحاكمتهما.