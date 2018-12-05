نظامي يستخدم القوة لنهب صحفيتين بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قطع نظامي الطريق أمس أمام صحفيتين أثناء عودتهما إلى منزلهما بالقرب من شارع البلدية بالخرطوم، وحاول النظامي نهب هاتف الصحفية أم سلمة، واستنجدت الصحفيتان بالمارة بعد أن شرع النظامي في استخدام القوة الجنائية والعنف لسرقة الهاتف، مما أدى لسقوطهما وتعرضهما للخدوش.

واستطاع أحد أفراد شرطة الدفاع المدني بمعاونة المارة من القبض على المتهم، وتم تدوين بلاغ ضده بقسم شرطة الخرطوم شمال.

واتضح من خلال التحقيق معه أنه ينتمي للقوات النظامية وتم توقيفه على ذمة القضية توطئة لتقديمه للمحاكمة.