موعد مباراة الهلال السوداني والجيش اﻟﺰﻧﺰﺑﺎري القادمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ﺃﻋﻠﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺰﻧﺰﺑﺎﺭﻱ، ﻣﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﻬﻼﻝ السوداني ﻭﻣﻀﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ، ﺍﻻﺭﺑﻌﺎء ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻳﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻻﺑﻄﺎﻝ، ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – ﺑﺘﻮﻗﻴﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ – ﻣﻮﻋﺪﺍ ﻻﻧﻄﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﻣﺎﻥ، ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺪﺩ ﻧﺎﺩﻱ ﻓﺎﻳﺒﺮﺯ ﺍﻟﻴﻮﻏﻨﺪﻱ، ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﺼﺮﺍ ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻛﻤﺒﺎﻻ، ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺼﺮﺍ ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻹﻳﺎﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﻻﺑﻄﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺭﺑﻌﺎء ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺎﺩﻩ ﺳﺎﻧﺖ ﻣﺎﺭﻯ ﻛﺎﺗﻨﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﺨﻮﺽ ﺟﻮﻟﺔ ﺍﻻﻳﺎﺏ ﻓﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪﻱ ﺍﻻﺑﻄﺎﻝ.

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