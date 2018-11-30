شكرا لقرائتكم خبر عن من البداية للنهاية.. حكاية طعن عريس في خميس مشيط ليلة زفافه والان مع التفاصيل

تعرَّض عريس سعودي في ليلة زفافه للطعن بمحافظة خميس مشيط، التابعة لمنطقة عسير جنوب السعودية، لكنه نجا من الحادثة وخرج من المستشفى صباح اليوم الجمعة.

واستقرت الحالة الصحية لـعريس خميس مشيط بعد نقله لأحد المستشفيات الخاصة فور وقوع الحادث وتم إجراء عملية جراحية ناجحة على الرغم من خطورة الإصابة.

أشارت التفاصيل إلى أن الجاني تسلل إلى حفل الزفاف واقترب من العريس بدعوى إعطائه مبلغا من المال كـ "هدية" تقدم في حفلات الزفاف ثم فاجئ الجميع بإخراج سلاح أبيض من داخل ملابسه وهاجم العريس مسددا له جرح طعني في الرقبة.

وشهدت قاعة العرس حالة من الفزع بين الحضور خاصة بعد أن سالت دماء العريس على جسده وملابسه وسقوطه على الأرض التي تلطخت بالدماء أيضا ، مضيفا أنه تم ضبط المتهم وتحفظت عليه الجهات الأمنية لإجراء التحقيقات اللازمة .

وكشف نايف أبو حثرة، وهو عم العريس، أنَّ شخصًا تقدَّم ناحية ابن أخيه بحجة دفع النقوط (مبلغ من المال يُقدم للعريس في يوم الزفاف)، لكنَّه بادر بطعنه.

وأضاف: أن “العريس خرج قبل قليل من غرفة العمليات، وندعو له بالشفاء العاجل”، منوهًا إلى أنَّ الطعنة جاءت فوق الترقوة.

وأوضح عم العريس، أنَّ الجهات الأمنية ألقت القبض على الجاني، وبدأت تحقيقاتها معه، نافيًا أن يكون الطاعن زميلًا لابن أخيه البالغ من العمر 27 عامًا، وقال: “لا صحة لما يتم تداوله عن زمالة الطاعن بابن أخي.. هذا الشخص لا نعرفه”.

ولم تتضح على الفور دوافع الجريمة فيما تداول مستخدمون بتويتر أن الجاني قال إنه مأجور من شخص وعده بمبلغ مالي مقابل تنفيذ فعلته الصادمة

وتباشر الجهات المعنية بمحافظة خميس مشيط قضية طعن عريس أثناء عرسه داخل قاعة أفراح بالمحافظة، بعد أن تعرض لطعنة مباشرة في الرقبة نُقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت المصادر إلى أن شخصًا كان يحتفل بعرسه قدم إلى أحد المستشفيات الخاصة بعدما تعرض للطعن في رقبته داخل أحد قصور الأفراح التابعة لمحافظة خميس مشيط، حيث وجّهت إليه طعنة مباشرة بالرقبة، فيما باشرت بعدها الجهات المعنية الحالة واتخذت الإجراءات المناسبة.