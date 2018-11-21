كافح الأورام السرطانية بالخضراوات والفاكهة

أكد خبراء الصحة أن تغيير نمط الوجبات الغذائية والتحول إلى الخضَر والفواكه يخفض احتمال ظهور الأورام الخبيثة بنسبة تصل إلى 80%.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن صحيفة "ذي تلغراف" أن حمية الطعام الغربية تتميز باحتوائها على نسبة عالية من الدهون الحيوانية، تساعد على الإصابة بسرطان الأمعاء والثدي والبروستات والرئة.

وقالت: "إن الوزن الزائد هو أحد عوامل الإصابة بهذه الأمراض، إذ تشكل نسبة الوفيات بين الرجال بسبب السمنة 14% وبين النساء 20%".

وهناك عدد من المواد الغذائية يساعد تناولها باستمرار على خفض احتمال الإصابة بالأمراض السرطانية.

وتساعد حمية البحر الأبيض المتوسط على الوقاية من الأورام؛ لأنها تتميز بمحتوى متوازن من الأحماض الدهنية "أوميجا-3" و"أوميجا-6" ونسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة.

وتعمل مادة اللايسين الموجودة في البصل والثوم على مقاومة المواد السامة في جسم الإنسان وتساعد في طرحها خارجه، بحسب أخصائي التغذية طورال شاه.

فيما تحتوي الطماطم على صبغة الليكوبين التي تمنع الإصابة بسرطان البروستات وتكافح أضرار الجذور الحرة (ذرات أو جزيئات تحوي إلكترونات غير زوجية أو غلافا مفتوحا).

أما "المشروم" فيحفز نشاط جهاز المناعة، ويمنع البقدونس تكون أوعية دموية في أنسجة الورم.

ابدأ يومك بشرب أو تناول حبات التوت، أو إضافتها إلى سلطة الفواكه، والحلوى.

وينصح خبراء التغذية بتناول التوت الأزرق، وتوت العليق والفراولة، والكرز مع كل وجبة طعام. وتعتبر هذه الأطعمة من مضادات الأكسدة.

كما يوفر الرمان مانع تأكسد إضافيا، ومضادا للالتهابات أيضا.